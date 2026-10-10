Congreso Nacional vuelve este lunes: reformas electorales y presupuesto de 2027

Tegucigalpa, Honduras. Los diputados del Congreso Nacional volverán a reunirse este lunes 12 de octubre, a las 4:00 de la tarde, para retomar la agenda legislativa tras casi dos semanas sin sesiones plenarias. Entre los asuntos pendientes destacan las reformas electorales, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2027 y varios dictámenes que esperan avanzar en el Legislativo. La convocatoria contempla la participación de los congresistas de las distintas bancadas, quienes regresarán al pleno para continuar con la discusión de iniciativas que aún no completan su trámite.

Uno de los temas de mayor relevancia será el presupuesto del próximo año, cuya discusión implica revisar las asignaciones destinadas a las instituciones públicas y las prioridades de gasto del Estado. La actividad parlamentaria se reanudará después de que la última sesión se celebrara el martes 29 de septiembre. Desde esa fecha, los diputados no habían vuelto a reunirse en pleno debido al feriado Morazánico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además de las sesiones programadas para el lunes y martes, el Congreso Nacional desarrollará una jornada fuera de Tegucigalpa el miércoles 14 de octubre, cuando se trasladará a Danlí, El Paraíso, para celebrar el primer Congreso Móvil de la actual legislatura. Esta modalidad busca acercar el trabajo legislativo a las distintas regiones del país y permitir que los parlamentarios conozcan de primera mano las necesidades de sus habitantes. La jornada en Danlí también forma parte de las actividades previstas para esta semana, en la que los diputados deberán retomar los asuntos pendientes y continuar el trabajo de las comisiones legislativas. Estas comisiones tienen a su cargo el análisis de propuestas y dictámenes antes de que puedan ser sometidos a discusión y votación en el pleno.