Pedirán explicación a ministro de Turismo por fuga de hondureños a El Salvador

Tegucigalpa. Fuertes cuestionamientos sobre la gestión de la Secretaría de Turismo ha generado el masivo desplazamiento de turistas hondureños a El Salvador durante la Semana Morazánica. La controversia se originó tras posturas públicas emitidas por las autoridades del ramo, quienes justificaron la libre elección de los turistas de gastar sus divisas fuera de Honduras frente a las opciones que presentan los países vecinos.

Las reacciones no se hicieron esperar desde la bancada del partido Liberal, donde parlamentarios anunciaron que solicitarán un informe detallado sobre la efectividad de las políticas de promoción nacional. "Usted tiene la maravilla de quedarse en un país que lo tiene todo y eso es inigualable. Nosotros no necesitamos construir un edificio ni traer una banda de rock para que usted la pase bien", expresó días atrás Andrés Ehrler, ministro de Turismo. El titular del ramo sostuvo que la dinámica turística responde al libre arbitrio de cada ciudadano de viajar según sus capacidades financieras y descartó la necesidad de imitar infraestructuras de países vecinos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse