Cómo llegar y hacer un tour por la Laguna de Cacao en Atlántida

La Laguna de Cacao destaca por sus 33 kilómetros cuadrados de espejo de agua y sus inmensos humedales alimentados por cinco quebradas. Entre sus mayores atractivos se encuentra el mangle rojo, una especie fundamental dentro del ecosistema costero.
La administración del sitio está a cargo de un comité comunitario local que ofrece diversas experiencias de ecoturismo y aventura: Tours en lancha y kayak: Recorridos guiados a través de canales flanqueados por manglares, ideales para el avistamiento de aves, monos aulladores y fauna silvestre.
Senderismo y playa: Un trayecto acondicionado con piso de madera que conecta el centro de visitantes con la orilla de la laguna y la franja playera frente al mar Caribe.
Actividades recreativas: Opciones de pesca deportiva y paseos en bicicletas acuáticas.
Cómo llegar a la laguna
Desde la ciudad de La Ceiba, se toma la carretera CA-13 con rumbo al municipio de Jutiapa. Tras un recorrido aproximado de 30 kilómetros, se ingresa a la comunidad de Cacao girando a la izquierda hacia el centro de la aldea, donde la señalización vial guía directamente al centro de visitantes.
La calle de acceso a la Laguna de Cacao, unos 3.4 kilómetros, está pavimentada con concreto hidráulico desde el desvío principal en la carretera CA-13 hasta el centro de visitantes de la comunidad. Este proyecto fue ejecutado en el gobierno anterior.
Para información y reservaciones de los tours comunitarios en la Laguna de Cacao, los visitantes pueden comunicarse al teléfono +504 9944-7856.