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Cómo llegar y hacer un tour por la Laguna de Cacao en Atlántida

Ubicada sobre la planicie costera de la cordillera Nombre de Dios, la laguna de Cacao se consolida como un santuario ecológico de inmensos humedales que cada vez acoge más turismo de aventura

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 07:06 -
  • Carlos Molina
Cómo llegar y hacer un tour por la Laguna de Cacao en Atlántida

La Laguna de Cacao, un área protegida de humedales, se posiciona como un destino imperdible en Atlántida para este feriado Morazánico.

Foto: La Prensa

La Laguna de Cacao destaca por sus 33 kilómetros cuadrados de espejo de agua y sus inmensos humedales alimentados por cinco quebradas. Entre sus mayores atractivos se encuentra el mangle rojo, una especie fundamental dentro del ecosistema costero.

La administración del sitio está a cargo de un comité comunitario local que ofrece diversas experiencias de ecoturismo y aventura: Tours en lancha y kayak: Recorridos guiados a través de canales flanqueados por manglares, ideales para el avistamiento de aves, monos aulladores y fauna silvestre.

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Senderismo y playa: Un trayecto acondicionado con piso de madera que conecta el centro de visitantes con la orilla de la laguna y la franja playera frente al mar Caribe.

Actividades recreativas: Opciones de pesca deportiva y paseos en bicicletas acuáticas.

Cómo llegar a la laguna

Desde la ciudad de La Ceiba, se toma la carretera CA-13 con rumbo al municipio de Jutiapa. Tras un recorrido aproximado de 30 kilómetros, se ingresa a la comunidad de Cacao girando a la izquierda hacia el centro de la aldea, donde la señalización vial guía directamente al centro de visitantes.

La Laguna de Cacao, un paraíso de agua y biodiversidad que cautiva a los amantes del ecoturismo. Aquí convergen aves exóticas, fauna silvestre y el impresionante paisaje del Caribe hondureño.

La Laguna de Cacao, un paraíso de agua y biodiversidad que cautiva a los amantes del ecoturismo. Aquí convergen aves exóticas, fauna silvestre y el impresionante paisaje del Caribe hondureño.

 (Foto: La Prensa)

La calle de acceso a la Laguna de Cacao, unos 3.4 kilómetros, está pavimentada con concreto hidráulico desde el desvío principal en la carretera CA-13 hasta el centro de visitantes de la comunidad. Este proyecto fue ejecutado en el gobierno anterior.

Para información y reservaciones de los tours comunitarios en la Laguna de Cacao, los visitantes pueden comunicarse al teléfono +504 9944-7856.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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