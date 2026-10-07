Cómo llegar y hacer un tour por la Laguna de Cacao en Atlántida

La Laguna de Cacao destaca por sus 33 kilómetros cuadrados de espejo de agua y sus inmensos humedales alimentados por cinco quebradas. Entre sus mayores atractivos se encuentra el mangle rojo, una especie fundamental dentro del ecosistema costero. La administración del sitio está a cargo de un comité comunitario local que ofrece diversas experiencias de ecoturismo y aventura: Tours en lancha y kayak: Recorridos guiados a través de canales flanqueados por manglares, ideales para el avistamiento de aves, monos aulladores y fauna silvestre.

Senderismo y playa: Un trayecto acondicionado con piso de madera que conecta el centro de visitantes con la orilla de la laguna y la franja playera frente al mar Caribe. Actividades recreativas: Opciones de pesca deportiva y paseos en bicicletas acuáticas.

Cómo llegar a la laguna

Desde la ciudad de La Ceiba, se toma la carretera CA-13 con rumbo al municipio de Jutiapa. Tras un recorrido aproximado de 30 kilómetros, se ingresa a la comunidad de Cacao girando a la izquierda hacia el centro de la aldea, donde la señalización vial guía directamente al centro de visitantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse