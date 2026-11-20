San Pedro Sula, Cortés. Un grupo de mujeres trabajadoras se manifestó este viernes frente a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, para denunciar presuntas deficiencias en la atención médica y exigir respuestas a sus solicitudes de protección laboral y acceso a pensiones.
La protesta fue encabezada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codehmuh), junto con obreras de la industria textil, quienes señalaron que varias trabajadoras enfrentan enfermedades profesionales relacionadas con las actividades que han desempeñado durante años.
Entre sus principales reclamos figura la demora en la emisión de los dictámenes de reubicación laboral y de calificación del riesgo, documentos que consideran fundamentales para que las empleadas afectadas por enfermedades relacionadas con su trabajo puedan acceder a medidas de protección.
Asimismo, denunciaron dificultades para obtener estudios médicos especializados, entre ellos resonancias magnéticas, densitometrías óseas y radiografías, que consideran necesarios para evaluar sus condiciones de salud.
Exigen acceso a pensiones y atención médica
Durante la manifestación, las integrantes de Codemuh también solicitaron que el IHSS incorpore al sistema de pensiones a las trabajadoras que cuentan con dictámenes de calificación por enfermedad profesional emitidos por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass).
Las manifestantes sostuvieron que muchas de sus compañeras han desarrollado padecimientos después de años de labores en la industria textil y que actualmente enfrentan dificultades para recibir atención médica y obtener el reconocimiento de sus derechos de seguridad social.
Por ello, exigieron que las autoridades del Seguro Social agilicen los procedimientos administrativos, garanticen los estudios médicos requeridos y brinden atención de calidad a las trabajadoras afectadas.
La jornada de protesta busca llamar la atención de las autoridades del IHSS sobre las condiciones que enfrentan estas trabajadoras y obtener respuestas a sus demandas.