San Pedro Sula, Cortés. Un grupo de mujeres trabajadoras se manifestó este viernes frente a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, para denunciar presuntas deficiencias en la atención médica y exigir respuestas a sus solicitudes de protección laboral y acceso a pensiones.

La protesta fue encabezada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codehmuh), junto con obreras de la industria textil, quienes señalaron que varias trabajadoras enfrentan enfermedades profesionales relacionadas con las actividades que han desempeñado durante años.

Entre sus principales reclamos figura la demora en la emisión de los dictámenes de reubicación laboral y de calificación del riesgo, documentos que consideran fundamentales para que las empleadas afectadas por enfermedades relacionadas con su trabajo puedan acceder a medidas de protección.