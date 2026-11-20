Nueva York, Estados Unidos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, sopesa ahora nuevos ataques aéreos contra Irán "de entre cuatro y siete días de duración", basados en información de inteligencia y una creciente presión de Israel para que actúe, según detallaron al diario New York Times funcionarios estadounidenses e israelíes bajo anonimato. Pese a que Trump aseguró la semana pasada que una nueva guerra era "poco probable", Israel sigue advirtiéndole sobre el "éxito" de Irán en la reconstrucción de sus arsenales de misiles y drones, así como en el avance de sus programas de armas químicas y biológicas, según este diario.

Portavoces de Netanyahu, que mantiene su cargo en funciones mientras el bloque opositor trata de formar un nuevo Gobierno, califican el inicio de otra ofensiva como un intento de "salvaguardar la seguridad" del país; mientras que sus detractores lo ven como una estrategia para alargar su puesto tras las elecciones. El mandatario envió la semana pasada al director del Mosad (servicio de inteligencia exterior israelí), Roman Gofman, quien conversó con el director de la CIA, John Ratcliffe, y el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff. En los encuentros expuso los esfuerzos armamentísticos iraníes. Por su parte, el también medio digital de EE.UU., Axios, recoge en un artículo este jueves que el equipo de seguridad nacional de Trump está dividido al respecto: mientras su secretario de Defensa, Pete Hegseth, se muestra favorable a bombardear, el magnate y otros miembros de su equipo buscan asesoría de los países del Golfo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse