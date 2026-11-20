San Pedro Sula. Lluvias en la mayor parte del territorio nacional y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 36 grados centígrados se prevén para este viernes 20 de noviembre de 2026, según el informe oficial de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Los mayores acumulados de agua se concentrarán en el sector insular y el litoral atlántico, encabezados por Islas de la Bahía con 30 milímetros de lluvia acompañados de tormentas eléctricas, seguido por Colón con 15 milímetros y temperaturas de entre 29 y 25 grados.

En el resto de la región norte, Cortés alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 23, mientras que Atlántida y Yoro marcarán máximas de 28 grados con mínimas de 24 y 21, respectivamente, registrando los tres departamentos acumulados de 10 milímetros de precipitación. Por el contrario, el ambiente seco y las temperaturas más elevadas del país predominarán en la zona sur, donde Choluteca llegará a los 36 grados de máxima con mínima de 25, y Valle alcanzará los 35 grados con mínima de 24, ambos sin pronóstico de lluvias. Para el centro del territorio, Comayagua tendrá temperaturas de entre 30 y 22 grados con 5 milímetros de lluvia, en tanto que Francisco Morazán y La Paz compartirán una máxima de 28 grados, mínima de 20 y lloviznas leves de 2 milímetros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse