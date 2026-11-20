San Pedro Sula. En un allanamiento contra el lavado de activos fue detenida este viernes Kensy Torres, conocida como "La Muñeca de la Mafia", en San Pedro Sula. El allanamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se desarrolló en la residencial Los Cedritos, en la vivienda de la detenida.

Las pesquisas de la Atic, apoyadas por el la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), también la relacionan con el movimiento de fuertes sumas de dólares desde territorio estadounidense hacia Honduras. Según los análisis financieros elaborados por peritos de la Atic y de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la investigada registra un patrimonio superior a los 30 millones de lempiras cuyo origen no ha podido ser justificado. Kensy Ivette García Torres fue detenida en marzo de 2022 por agentes de Oficina Federal de Investigación (FBI) la detuvieron en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, justo cuando estaba a punto de abordar un vuelo de regreso a San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Quién es Kensy Torres?

Licenciada en Administración de Empresas, con una vida dedicada al trabajo en exportadoras de café, mariscos y hoteles, Kensy García Torres pasó de los viajes de negocios internacionales a enfrentar el cargo por conspiración para cometer lavado de activos en Estados Unidos. Su captura la llevó a vivir tres años tras las rejas, primero en un centro de detención en Miami y luego en la prisión federal de Aliceville, Alabama, una de las cárceles femeninas más grandes de Estados Unidos.