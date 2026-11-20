San Pedro Sula. En un allanamiento contra el lavado de activos fue detenida este viernes Kensy Torres, conocida como "La Muñeca de la Mafia", en San Pedro Sula.
El allanamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se desarrolló en la residencial Los Cedritos, en la vivienda de la detenida.
Las pesquisas de la Atic, apoyadas por el la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), también la relacionan con el movimiento de fuertes sumas de dólares desde territorio estadounidense hacia Honduras.
Según los análisis financieros elaborados por peritos de la Atic y de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la investigada registra un patrimonio superior a los 30 millones de lempiras cuyo origen no ha podido ser justificado.
Kensy Ivette García Torres fue detenida en marzo de 2022 por agentes de Oficina Federal de Investigación (FBI) la detuvieron en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, justo cuando estaba a punto de abordar un vuelo de regreso a San Pedro Sula.
¿Quién es Kensy Torres?
Licenciada en Administración de Empresas, con una vida dedicada al trabajo en exportadoras de café, mariscos y hoteles, Kensy García Torres pasó de los viajes de negocios internacionales a enfrentar el cargo por conspiración para cometer lavado de activos en Estados Unidos.
Su captura la llevó a vivir tres años tras las rejas, primero en un centro de detención en Miami y luego en la prisión federal de Aliceville, Alabama, una de las cárceles femeninas más grandes de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses la procesaron por conspiración para lavar dinero ligado al narcotráfico. De acuerdo con los expedientes y reportes del caso en el Distrito Sur de Florida, admitió mediante acuerdo de culpabilidad haber participado entre octubre de 2018 y julio de 2019 en operaciones destinadas a mover y repatriar ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia Honduras (mediante entregas de efectivo a granel, transferencias y mensajeros), recibiendo comisiones por dichas transacciones.
En agosto de 2025, Kensy García Torres concedió una entrevista exclusiva a LA PRENSA Premium, hablando íntimamente de su caso, contando cómo fue vivir el proceso judicial, el encierro, la separación de su hija y las consecuencias que arrastra hasta hoy.
En agosto de 2022, en una corte federal del Distrito Sur de Florida, fue sentenciada a tres años de prisión (reportándose una condena de 37 meses en registros del caso, tras un acuerdo de culpabilidad y colaboración, frente a una pena máxima legal de hasta 20 años), además de un periodo posterior de dos años de libertad supervisada.
Según los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) divulgados a finales de octubre de 2024, dejó de estar bajo custodia carcelaria el 22 de octubre de 2024.
"Fue un día lunes, había viajado el jueves 3 de marzo a Miami, Estados Unidos, a visitar a mi hija, porque allí estudiaba. El lunes ya venía de regreso, estaba en la puerta del aeropuerto de Miami lista para abordar mi vuelo de regreso hacia San Pedro Sula", dijo a LA PRENSA.
"Cuando estaba en la fila se me acercaron dos personas, una de ellas era alguien de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y una señora. El agente me dijo: "Kensy, necesitamos conversar con usted, va tener que acompañarnos, no puede tomar este vuelo, quiero que conversemos, así que por favor acompáñeme", comentó.