San Pedro Sula, Honduras. Para padres como Luis Turcios y Fernanda Ayala, encontrar un lugar donde sus hijos puedan recibir atención médica especializada sin enfrentar los elevados costos de una clínica privada representa una oportunidad invaluable. Esa posibilidad tendrá mayor respaldo para continuar, luego de que el Congreso Nacional aprobara el traspaso del terreno donde funciona el Hospital Ruth Paz, en San Pedro Sula.

La decisión representa un importante respaldo para las familias que buscan atención médica para sus hijos y para una institución que durante años ha trabajado en beneficio de quienes tienen dificultades para costear una cirugía o un tratamiento especializado.

Durante la sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2026, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad, con 128 votos a favor, otorgar a título gratuito el dominio del inmueble donde funciona el hospital, ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. La disposición permite avanzar en la formalización legal del terreno a favor de la Fundación Ruth Paz. Mary Ann Kafati, presidenta de la Fundación Ruth Paz, la aprobación significa dejar atrás años de incertidumbre sobre la permanencia de la institución en ese predio y concentrarse en lo que considera su principal propósito: ayudar a quienes más lo necesitan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Ya vivíamos con ese temor, nos da seguridad, nos podemos enfocar en lo importante, nuestra meta más importante es ayudar", expresó Kafati.

Una oportunidad para los hijos de muchas familias

La importancia de la Fundación Ruth Paz también se refleja en las experiencias de los padres que acuden al hospital en busca de una solución para la salud de sus hijos. Luis Turcios, padre de familia señaló en una entrevista para LA PRENSA, que su pequeño hijo recibió atención quirúrgica por una condición relacionada con el descenso de uno de sus testículos. El padre calificó positivamente la atención recibida y consideró que la aprobación del terreno permitirá que el hospital tenga mayor seguridad para continuar ayudando a otras familias.

​​​​​​"Pues, bastante positivo, la verdad, porque ya ellos tienen un lugar seguro y propio", manifestó. Por su parte, Fernanda Ayala, madre de un niño que nació con dos dedos adicionales en una de sus manos, expresó su agradecimiento por la labor de la fundación. Relató que acudió al hospital desde junio y esperaba la oportunidad de que su hijo recibiera una cirugía durante una brigada médica.

Para Ayala, acceder a este tipo de procedimientos representa un alivio económico, debido a los costos que puede implicar una intervención en otros centros asistenciales. "Esta fundación ayuda bastante. La operación que le están haciendo a mi niño en otros lugares es bastante cara", comentó. Ambos testimonios reflejan la importancia de contar con instituciones que ofrecen atención médica especializada a familias que no siempre disponen de los recursos necesarios para pagar procedimientos privados.

Hospital Ruth Paz supera las 40,000 atenciones al año

La Fundación Ruth Paz abrió su hospital en 2011, inicialmente enfocado en la atención de niños con quemaduras y cirugía pediátrica general. Con el paso de los años, amplió sus servicios para responder a otras necesidades médicas de la población.

Kafati explicó que durante la pandemia también comenzaron a recibir pacientes adultos, principalmente adultos mayores que necesitaban cirugías de ortopedia y no encontraban respuesta en el sistema público de salud.

Actualmente, la institución registra más de 40,000 atenciones anuales y realiza aproximadamente 215 cirugías mensuales entre niños y adultos. Además, desarrolla entre 10 y 15 procedimientos diarios, dependiendo de la programación de brigadas médicas. Sin embargo, la demanda también plantea nuevos desafíos. La presidenta de la fundación reconoció que las instalaciones actuales han quedado pequeñas y que buscan ampliar la capacidad del hospital, incorporar más servicios y atender a más personas.

"Tenemos muchos proyectos, este hospital nos ha quedado pequeño, queremos ampliar, queremos ampliar más servicios, más ayuda para los que lo necesitan", expresó.

15 años de incertidumbre por el terreno

Durante quince años la fundación desarrolló su labor sin contar con las escrituras del terreno donde funciona el hospital. Esta situación generaba preocupación sobre la permanencia de la institución y la continuidad de sus proyectos. Kafati recibió con emoción la decisión legislativa y agradeció el respaldo del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, del diputado Antonio Rivera y de los demás parlamentarios. La presidenta destacó que la aprobación unánime demuestra que la labor de la organización trasciende las diferencias políticas y representa un proyecto en beneficio de Honduras.

"Significa que realmente la fundación trasciende colores políticos, departamentos; realmente es un proyecto de Honduras, un proyecto de amor", expresó. El decreto aprobado mediante el Congreso Nacional, establece que el Poder Ejecutivo, por medio de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud, realice la tradición de dominio a título gratuito del inmueble a favor de la Fundación Ruth Paz. Con esta disposición se da paso al procedimiento administrativo y legal necesario para formalizar el traspaso de la propiedad a nombre de la institución.

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