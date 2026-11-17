San Pedro Sula, Honduras. Nacer antes de tiempo representa una de las primeras y más grandes batallas para un ser humano. Sus órganos todavía están en desarrollo y, desde las primeras horas de vida, puede enfrentar complicaciones que requieren atención médica especializada y hospitalización prolongada. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Prematuro, una fecha dedicada a crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los bebés que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación, así como sus familias y los equipos médicos que los atienden. Un embarazo a término dura aproximadamente 40 semanas. Cuando un bebé nace antes de las 37 semanas, se considera prematuro o pretérmino, una condición que implica diferentes riesgos debido a la inmadurez de sus órganos.

En estos pequeños, los pulmones, los riñones, el corazón y el sistema neurológico todavía no han completado su desarrollo, por lo que necesitan vigilancia y cuidados especiales para favorecer su crecimiento fuera del vientre materno. Entre las complicaciones que pueden presentar, especialmente cuando requieren hospitalizaciones prolongadas, están las infecciones nosocomiales, las hemorragias intraventriculares a nivel cerebral, las alteraciones hemodinámicas y el fallo renal, entre otras condiciones que pueden comprometer su salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El 10% de niños nacen prematuros en el Rivas

En el marco de la conmemoración, en el hospital Mario Rivas recordaron que en 2025 nacieron 3,282 niños, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 3,536 nacimientos. De ellos, se calcula que el 10% equivalente a unos 354 nacieron antes de tiempo, de acuerdo a Wendy Sarmiento, encargada del área de Labor y Parto. El dato del Rivas se asemeja a los datos mundiales. Uno de cada 10 bebés nace prematuramente, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef). En Honduras, la proporción alcanza el 12%, de acuerdo con el perfil nacional de desarrollo de la primera infancia publicado por Unicef. La prematuridad, definida como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, constituye uno de los mayores desafíos para la supervivencia infantil y requiere atención médica especializada, particularmente durante los primeros días de vida.

El doctor Gamaliel Ferrufino, pediatra neonatólogo del Rivas, señaló que, el cuidado de un bebé también comienza antes de la concepción. Por ello, tanto la mujer como el hombre deben procurar una buena condición de salud y acudir a evaluaciones médicas para identificar posibles enfermedades o factores que puedan complicar el embarazo. El control preconcepcional permite detectar patologías, atender condiciones preexistentes y mejorar el estado nutricional de la futura madre antes de quedar embarazada. Asimismo, el médicos advierten que haber tenido embarazos anteriores sin complicaciones no garantiza que el siguiente transcurra de la misma manera. Entre las causas que pueden desencadenar un parto prematuro están las infecciones vaginales, urinarias y pulmonares durante el embarazo. También existen condiciones como la preeclampsia, caracterizada por el aumento de la presión arterial, y la diabetes gestacional, que pueden provocar complicaciones y adelantar el nacimiento del bebé. Por esta razón, el especialista recomienda mantener los controles prenatales, atender oportunamente cualquier infección, cuidar la alimentación y buscar asistencia médica ante síntomas que puedan representar un riesgo durante la gestación.

Dieguito, una historia de esperanza

En el Hospital Mario Rivas, la conmemoración del Día Mundial del Prematuro también permitió recordar que detrás de cada incubadora hay una historia de lucha, esperanza y familias que esperan con ilusión llevar a sus hijos a casa.

Una de esas historias es la de Diego Lagos, un pequeño que nació de 6 meses con un peso de 2 libras en plena pandemia de covid-19, y permaneció durante tres meses ingresado en la unidad de neonatos del centro hospitalario. Carolina Lagos, su madre, recordó que aquel período fue uno de los momentos más difíciles para su familia. Sin embargo, también estuvo marcado por pequeñas victorias que celebraban con lágrimas de alegría, mientras el niño avanzaba en su recuperación.

La madre relató que cada cantidad de alimento que el pequeño lograba tolerar representaba una alegría para la familia, que debía esperar noticias sobre su evolución y afrontar tanto momentos difíciles como buenas noticias durante la hospitalización. Al recordar el trabajo del personal médico, de enfermería y de los especialistas que atendieron a su hijo, expresó su agradecimiento por la atención recibida durante aquellos tres meses. Cinco años después, Dieguito es un niño alegre, activo e inteligente, y su historia se ha convertido en un mensaje de esperanza para los padres que actualmente tienen a sus bebés ingresados en neonatos. "No pierdan la esperanza", expresó Claudia al compartir su experiencia con otras familias que atraviesan una situación similar.

Un mensaje para las familias

Ferrufino, destacó que los bebés prematuros representan grandes historias de lucha, porque desde el primer instante de vida deben enfrentar diferentes desafíos para sobrevivir. Además el especialista tomó como ejemplo a Dieguito, quien logró superar las complicaciones que puede enfrentar un bebé prematuro y hoy comparte su historia con otras familias. También reconoció el trabajo del personal médico, de enfermería y de todos los colaboradores que forman parte de la atención de los recién nacidos en el hospital. La historia de Dieguito recuerda que, aunque el nacimiento prematuro puede representar un camino difícil, la atención especializada, el acompañamiento familiar y la esperanza son fundamentales durante el proceso.