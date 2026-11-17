San Pedro Sula, Cortés. Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) desmantelaron un dispositivo de comunicación inalámbrica que había sido instalado presuntamente de manera ilegal en las instalaciones del Centro Educativo Josefa Lastiri, ubicado en el barrio Barandillas, avenida Junior, de San Pedro Sula.

El procedimiento fue ejecutado por agentes del Noveno Batallón de la Policía Militar, luego de recibir una denuncia anónima y realizar operaciones de seguridad en el sector.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el equipo consistía en una antena direccional de enlace inalámbrico que era utilizada para distribuir señal de internet y controlar cámaras de videovigilancia.