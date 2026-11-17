San Pedro Sula, Cortés. Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) desmantelaron un dispositivo de comunicación inalámbrica que había sido instalado presuntamente de manera ilegal en las instalaciones del Centro Educativo Josefa Lastiri, ubicado en el barrio Barandillas, avenida Junior, de San Pedro Sula.
El procedimiento fue ejecutado por agentes del Noveno Batallón de la Policía Militar, luego de recibir una denuncia anónima y realizar operaciones de seguridad en el sector.
De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el equipo consistía en una antena direccional de enlace inalámbrico que era utilizada para distribuir señal de internet y controlar cámaras de videovigilancia.
La institución militar sostiene que el dispositivo presuntamente facilitaba a estructuras criminales la comunicación y observación de los movimientos de las autoridades policiales durante los operativos de seguridad realizados en calles, barrios y colonias de la ciudad.
Durante la intervención, los agentes decomisaron una antena direccional, que fue trasladada a las oficinas receptoras de denuncias de la Policía Militar en San Pedro Sula para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado quién instaló el equipo en el centro educativo o a qué estructura criminal estaría vinculado.