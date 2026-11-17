Puerto Cortés, Cortés. Dos personas fueron detenidas por agentes de la Policía Municipal de Puerto Cortés, luego de ser sorprendidas cuando presuntamente intentaban robar parte de las luces decorativas instaladas en la Ruta Navideña de ese municipio.
De acuerdo con la información divulgada por las autoridades municipales, los sospechosos habrían intentado sustraer parte de los adornos luminosos colocados en este espacio, acondicionado para recibir a las familias porteñas y visitantes durante la temporada navideña.
Tras su detención, ambos fueron entregados a agentes de la Policía Nacional, quienes se encargarán de realizar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades que puedan derivarse del caso.
El hecho ha generado preocupación entre las autoridades municipales, debido a que las luces y decoraciones forman parte de los atractivos preparados para el disfrute de la población durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a respetar y cuidar los espacios públicos, así como las instalaciones decorativas, para evitar daños o pérdidas en los espacios habilitados para el entretenimiento familiar.
Hasta el momento, la Policía no ha brindado el nombre de los dos sospechosos acusados de robo.