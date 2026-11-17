Puerto Cortés, Cortés. Dos personas fueron detenidas por agentes de la Policía Municipal de Puerto Cortés, luego de ser sorprendidas cuando presuntamente intentaban robar parte de las luces decorativas instaladas en la Ruta Navideña de ese municipio.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades municipales, los sospechosos habrían intentado sustraer parte de los adornos luminosos colocados en este espacio, acondicionado para recibir a las familias porteñas y visitantes durante la temporada navideña.

Tras su detención, ambos fueron entregados a agentes de la Policía Nacional, quienes se encargarán de realizar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades que puedan derivarse del caso.