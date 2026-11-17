Cortés, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta verde en los departamentos de Cortés y Atlántida debido a las condiciones lluviosas previstas para las próximas horas en el territorio hondureño.
La medida tendrá una vigencia de 48 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes 17 de noviembre.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada prefrontal provocará lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica en el noroccidente y las montañas de Olancho.
Para el resto del territorio nacional se pronostican lluvias y chubascos débiles aislados en las regiones norte, occidente, centro, sur y oriente durante este martes, afirmó el comunicado.
🟢Por vaguada COPECO declara Alerta Verde en dos departamentos del país🟢 https://t.co/QUBas2PkHh— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 17, 2026
El pronóstico de Cenaos indica que para el miércoles la vaguada prefrontal continuará afectando el país, con lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos, acompañados de actividad eléctrica en el noroccidente y Atlántida.
Asimismo, según el boletín, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en el resto de las regiones norte, occidente, centro, sur y oriente.
Para el jueves, la influencia de una cuña de alta presión dejará lluvias en las regiones norte, centro y oriente del país, de acuerdo con el boletín emitido por Copeco.
Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población "evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando presenten incrementos en sus caudales, así como mantenerse alejados de estas fuentes de agua durante las lluvias intensas".
También aconsejaron limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a las viviendas para facilitar el paso del agua y prevenir inundaciones.
Copeco pidió buscar lugares seguros durante las tormentas y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que representen peligro.