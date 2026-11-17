Cortés, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta verde en los departamentos de Cortés y Atlántida debido a las condiciones lluviosas previstas para las próximas horas en el territorio hondureño.

La medida tendrá una vigencia de 48 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este martes 17 de noviembre.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada prefrontal provocará lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica en el noroccidente y las montañas de Olancho.