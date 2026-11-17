Sulaco, Yoro. Un subcomisario de la Policía Nacional resultó heridopor un disparo de arma de fuego la mañana de este martes 17 de noviembre en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

El funcionario fue identificado como Allan Fabricio Barrera Alvarenga, de 34 años, quien sufrió una herida en el pie izquierdo, según un reporte de asistencia y traslado policial.

De acuerdo con el informe, la lesión se produjo de manera accidental cuando el subcomisario se disparó con su propia arma de fuego.