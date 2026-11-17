Sulaco, Yoro. Un subcomisario de la Policía Nacional resultó heridopor un disparo de arma de fuego la mañana de este martes 17 de noviembre en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
El funcionario fue identificado como Allan Fabricio Barrera Alvarenga, de 34 años, quien sufrió una herida en el pie izquierdo, según un reporte de asistencia y traslado policial.
De acuerdo con el informe, la lesión se produjo de manera accidental cuando el subcomisario se disparó con su propia arma de fuego.
Tras lo ocurrido, el agente recibió atención inicial y fue trasladado al Hospital Manuel de Jesús Subirana, en la ciudad de Yoro, donde ingresó al área de emergencia aproximadamente a las 11:30 de la mañana.
El personal médico le practicó una evaluación, indicó exámenes y radiografías, además de administrarle solución salina y un medicamento para controlar el dolor. El reporte señalaba que el paciente se encontraba estable.
Posteriormente, a las 12:20 del mediodía, Barrera Alvarenga fue referido al Hospital Militar de San Pedro Sula para continuar con su atención médica.
El diagnóstico reportado fue una herida por arma de fuego en el pie izquierdo y una fractura en el segundo metatarsiano.