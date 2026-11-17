Tegucigalpa, Honduras. Un nuevo hecho violento conmocionó a los habitantes de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida y con evidentes signos de tortura en el sector ocho de esta zona de la capital.
De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se produjo después de que vecinos reportaran haber escuchado, durante la noche del lunes 16 de noviembre, a varios hombres que golpeaban a otra persona.
La víctima fue localizada en unas gradas del sector, donde se encontraba amarrada y presentaba múltiples heridas de bala. Además, se informó que sus agresores le habrían colocado un torniquete alrededor del cuello como parte de los actos de tortura.
Según los reportes, el hombre habría sido golpeado antes de recibir varios disparos que acabaron con su vida.
Al lugar llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocido, debido a que la víctima no portaba documentos personales.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido su identidad, el móvil del crimen ni quiénes estarían detrás de este violento hecho.