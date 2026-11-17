Tegucigalpa, Honduras. Un nuevo hecho violento conmocionó a los habitantes de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida y con evidentes signos de tortura en el sector ocho de esta zona de la capital.

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se produjo después de que vecinos reportaran haber escuchado, durante la noche del lunes 16 de noviembre, a varios hombres que golpeaban a otra persona.

La víctima fue localizada en unas gradas del sector, donde se encontraba amarrada y presentaba múltiples heridas de bala. Además, se informó que sus agresores le habrían colocado un torniquete alrededor del cuello como parte de los actos de tortura.