Tegicigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, anunció que promoverá una serie de reuniones con los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, con el propósito de impulsar el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Honduras y Taiwán. El parlamentario consideró necesario que el Poder Legislativo adopte una posición sobre este tema y exhorte al Poder Ejecutivo a evaluar la posibilidad de recuperar el intercambio comercial con la isla asiática.

Mejía señaló que uno de los sectores que más ha resentido la ruptura de los vínculos comerciales es el camaronero de la zona sur del país, que anteriormente exportaba parte de su producción al mercado taiwanés. El congresista sostuvo que la recuperación de ese mercado representaría una oportunidad para los productores hondureños, por lo que insistió en la necesidad de revisar los resultados de la relación comercial que actualmente mantiene Honduras con China.

Asimismo, cuestionó la falta de claridad del Gobierno respecto a los beneficios que ha obtenido el país mediante los acuerdos comerciales con la nación asiática y advirtió sobre los efectos que la presencia de mercancías y establecimientos chinos podría tener en los comerciantes locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Si estamos hablando de libre comercio, sí, pero tampoco es beneficiar a otros sacrificando al vendedor o al comerciante local”, manifestó. El diputado afirmó que Taiwán fue uno de los socios comerciales importantes de Honduras y expresó que, desde su perspectiva, el país no está recibiendo los beneficios que esperaba de su relación con China.

Cambio de relaciones diplomáticas