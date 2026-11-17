Tegicigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, anunció que promoverá una serie de reuniones con los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, con el propósito de impulsar el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Honduras y Taiwán.
El parlamentario consideró necesario que el Poder Legislativo adopte una posición sobre este tema y exhorte al Poder Ejecutivo a evaluar la posibilidad de recuperar el intercambio comercial con la isla asiática.
Mejía señaló que uno de los sectores que más ha resentido la ruptura de los vínculos comerciales es el camaronero de la zona sur del país, que anteriormente exportaba parte de su producción al mercado taiwanés.
El congresista sostuvo que la recuperación de ese mercado representaría una oportunidad para los productores hondureños, por lo que insistió en la necesidad de revisar los resultados de la relación comercial que actualmente mantiene Honduras con China.
Asimismo, cuestionó la falta de claridad del Gobierno respecto a los beneficios que ha obtenido el país mediante los acuerdos comerciales con la nación asiática y advirtió sobre los efectos que la presencia de mercancías y establecimientos chinos podría tener en los comerciantes locales.
“Si estamos hablando de libre comercio, sí, pero tampoco es beneficiar a otros sacrificando al vendedor o al comerciante local”, manifestó.
El diputado afirmó que Taiwán fue uno de los socios comerciales importantes de Honduras y expresó que, desde su perspectiva, el país no está recibiendo los beneficios que esperaba de su relación con China.
Cambio de relaciones diplomáticas
Honduras mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán durante más de ocho décadas, desde 1941 hasta marzo de 2023, cuando el Gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro anunció el establecimiento de vínculos oficiales con la República Popular China.
El 14 de marzo de 2023, Castro comunicó públicamente la decisión de iniciar relaciones diplomáticas con Pekín, proceso que se formalizó el 26 de marzo de ese mismo año, cuando representantes de ambos gobiernos suscribieron el documento que estableció oficialmente el inicio de los vínculos bilaterales.
La decisión significó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán y el inicio de una nueva etapa en la política exterior hondureña.
Desde entonces, distintos sectores comerciales han expresado cuestionamientos sobre los resultados económicos de la relación con China y han planteado la conveniencia de recuperar los vínculos comerciales con Taiwán, especialmente por las oportunidades que representaba para actividades productivas como la camaronicultura.