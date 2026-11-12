Manipulan publicación de LA PRENSA para mostrar falsamente a Kilvett Bertrand con un tatuaje de Rashid Mejía

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que utiliza un supuesto arte gráfico de LA PRENSA para mostrar al diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, con un supuesto tatuaje del rostro del congresista del Partido Liberal, Rashid Mejía, durante el Congreso Móvil celebrado en San Pedro Sula. Sin embargo, el contenido es falso. La imagen fue alterada para incorporar el rostro de Mejía como un supuesto tatuaje de Bertrand. En realidad, el diputado nacionalista mostró una inscripción con la palabra “MITI”, dedicada a su esposa. “Kilvett Bertrand muestra tatuaje íntimo en Congreso Móvil de San Pedro Sula”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces, que muestra a Bertrand vestido con una camisa blanca y, a su derecha, un círculo rojo que amplía un supuesto tatuaje con el rostro de Mejía.

El 11 de noviembre de 2026, Kilvett Bertrand participó en una sesión del Congreso Móvil en San Pedro Sula, donde se discutieron reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal relacionadas con las medidas de seguridad contra las maras y pandillas. Durante su intervención, el congresista se refirió a los criterios policiales relacionados con la identificación de personas que portan tatuajes y su posible vinculación con estructuras criminales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Uno de los aspectos de la normativa es la utilización de tatuajes, símbolos, signos y otras expresiones visuales alusivas a maras y pandillas como elementos para acreditar la pertenencia de una persona a estas organizaciones. La disposición contempla que estos indicios sean examinados mediante peritajes especializados o mecanismos técnicos de identificación reconocidos por las autoridades competentes.

Publicación manipulada