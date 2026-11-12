Manipulan publicación de LA PRENSA para mostrar falsamente a Kilvett Bertrand con un tatuaje de Rashid Mejía

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que utiliza un supuesto arte gráfico de LA PRENSA para mostrar al diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, con un supuesto tatuaje del rostro del congresista del Partido Liberal, Rashid Mejía, durante el Congreso Móvil celebrado en San Pedro Sula.
Sin embargo, el contenido es falso. La imagen fue alterada para incorporar el rostro de Mejía como un supuesto tatuaje de Bertrand. En realidad, el diputado nacionalista mostró una inscripción con la palabra “MITI”, dedicada a su esposa.
“Kilvett Bertrand muestra tatuaje íntimo en Congreso Móvil de San Pedro Sula”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces, que muestra a Bertrand vestido con una camisa blanca y, a su derecha, un círculo rojo que amplía un supuesto tatuaje con el rostro de Mejía.
El 11 de noviembre de 2026, Kilvett Bertrand participó en una sesión del Congreso Móvil en San Pedro Sula, donde se discutieron reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal relacionadas con las medidas de seguridad contra las maras y pandillas.
Durante su intervención, el congresista se refirió a los criterios policiales relacionados con la identificación de personas que portan tatuajes y su posible vinculación con estructuras criminales.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales.
Uno de los aspectos de la normativa es la utilización de tatuajes, símbolos, signos y otras expresiones visuales alusivas a maras y pandillas como elementos para acreditar la pertenencia de una persona a estas organizaciones.
La disposición contempla que estos indicios sean examinados mediante peritajes especializados o mecanismos técnicos de identificación reconocidos por las autoridades competentes.
Publicación manipulada
Una búsqueda en Google Lens con la imagen viral llevó a la publicación original, publicada por la marca el 11 de noviembre de 2026.
Además, una revisión de la cobertura publicada por LA PRENSA el 11 de noviembre de 2026 permitió localizar una fotogalería titulada “Kilvett Bertrand muestra tatuaje íntimo en Congreso Móvil de San Pedro Sula”, que documenta el momento en que el congresista nacionalista enseñó uno de sus tatuajes.
De acuerdo con la publicación original, Bertrand mostró uno de los 12 tatuajes que aseguró tener en su cuerpo durante una sesión del Congreso Móvil en San Pedro Sula.
El tatuaje que enseñó el diputado contiene la palabra “MITI”, escrita en letra cursiva, y está ubicado cerca del dorso y el cuello. Según explicó el congresista, la inscripción tiene un significado personal y representa el amor que siente por su esposa.
Sin embargo, en la imagen que circula en redes sociales se incorporó el rostro de Rashid Mejía en el área ampliada del supuesto tatuaje, un elemento que no corresponde con el contenido documentado por LA PRENSA.
La comparación entre ambas publicaciones permite establecer que el contenido difundido conserva el titular y elementos de la identidad gráfica del diario, pero modifica la representación del tatuaje que mostró Bertrand.
Esto evidencia que la publicación viral presenta una modificación de un hecho que sí ocurrió durante la sesión legislativa, pero incorpora un elemento que no aparece en la cobertura original.
En todo caso, un editor de LA PRENSA confirmó que la supuesta publicación no es de la autoría del medio.
En conclusión, es falso que Kilvett Bertrand haya mostrado un tatuaje con el rostro del diputado liberal Rashid Mejía durante el Congreso Móvil en San Pedro Sula.