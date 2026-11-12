Dan de baja de las FFAA a Rodimiro Arita, exdirector de La Tolva

Tegucigalpa. Un total de 24 integrantes de las Fuerzas Armadas quedaron fuera de la institución militar tras recibir la baja, según comunicó este jueves el director de relaciones públicas de la entidad, coronel Héctor Orlando Fajardo Mejía.
El vocero explicó que la separación de este personal obedece a que sus actos dañaron el honor, el prestigio y la buena imagen del organismo castrense.
Según el detalle brindado por Fajardo Mejía, el grupo de expulsados incluye al coronel José Rodimiro Arita, quien dirigió el penal de La Tolva, además de dos tenientes, un suboficial y 20 efectivos de tropa.
Con estas nuevas salidas, la institución suma ya 149 elementos dados de baja de forma deshonrosa.
En el caso particular de José Rodimiro Arita, quien estuvo al frente de la prisión de La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso, enfrentó un proceso judicial por lavado de activos, asociación para delinquir y violación de los deberes de los funcionarios.
El expediente contra el exdirector surgió luego de que se investigara la entrada ilegal de 445 mil lempiras a dicho centro penitenciario, dinero que tenía como destino a reclusos vinculados a la pandilla 18.
Al resolverse el juicio, los tribunales declararon inocente al coronel por los cargos de lavado de activos y asociación para delinquir, aunque sí lo hallaron culpable por violación de los deberes de los funcionarios.