Dan de baja de las FFAA a Rodimiro Arita, exdirector de La Tolva

Tegucigalpa. Un total de 24 integrantes de las Fuerzas Armadas quedaron fuera de la institución militar tras recibir la baja, según comunicó este jueves el director de relaciones públicas de la entidad, coronel Héctor Orlando Fajardo Mejía. El vocero explicó que la separación de este personal obedece a que sus actos dañaron el honor, el prestigio y la buena imagen del organismo castrense.

Según el detalle brindado por Fajardo Mejía, el grupo de expulsados incluye al coronel José Rodimiro Arita, quien dirigió el penal de La Tolva, además de dos tenientes, un suboficial y 20 efectivos de tropa. Con estas nuevas salidas, la institución suma ya 149 elementos dados de baja de forma deshonrosa. En el caso particular de José Rodimiro Arita, quien estuvo al frente de la prisión de La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso, enfrentó un proceso judicial por lavado de activos, asociación para delinquir y violación de los deberes de los funcionarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse