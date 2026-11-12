Rony Gómez, el hondureño detenido en EEUU tras presunta amenaza de bomba en avión

Nueva Jersey, Estados Unidos. Un hondureño identificado como Rony Alexander Gómez-Alberto, de 34 años, fue detenido en Estados Unidos luego de protagonizar un incidente de seguridad a bordo de un avión de United Airlines, donde presuntamente aseguró que llevaba una bomba e intentó ingresar a la cabina de mando de la aeronave.
El hecho ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, durante el vuelo 2174, que cubría la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana. La situación generó alarma entre los pasajeros y obligó a activar los protocolos de seguridad.
De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish, Gómez-Alberto comenzó a comportarse de manera irracional aproximadamente a las 11:20 de la noche y manifestó a miembros de la tripulación que llevaba un artefacto explosivo a bordo.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) también informó que el hondureño habría intentado ingresar a la cabina de los pilotos mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.
El avión, un Boeing 737 MAX 9 que transportaba a 46 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, logró aterrizar de manera segura en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. Tras su llegada, agentes policiales abordaron la aeronave y arrestaron al sospechoso sin que se reportaran incidentes adicionales.
Los cargos que enfrenta el hondureño
Después de su detención, Gómez-Alberto fue trasladado al Centro Correccional de Jefferson Parish, donde quedó registrado por los cargos de comunicar información falsa sobre un supuesto plan de incendio provocado y aterrorizar a la población, según los reportes de las autoridades locales.
El caso también llamó la atención de las autoridades migratorias, debido a que el DHS reveló que el hondureño había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones anteriores, luego de ingresar irregularmente al territorio estadounidense.
On November 10, 2026, ICE lodged a detainer for Rony Alexander Gomez-Alberto, a criminal illegal alien from Honduras after he attempted to gain entry to the cockpit during a flight. His criminal history includes felony bomb threat, felony threat—terroristic state offenses, and disorderly conduct. He has been removed from the country twice and was released a third time, pending removal proceedings, by a judge. Under President Trump and Secretary Mullin, criminal illegal aliens who try to HIJACK AIRPLANES are NOT welcome in the United States.— Homeland Security (@DHSgov) November 11, 2026
Según la información de DHS, su primera detención ocurrió en septiembre de 2011, cerca de El Indio, Texas, y posteriormente fue expulsado del país. En octubre de 2014 volvió a ser detenido, esta vez cerca de Columbus, Nuevo México, y nuevamente fue deportado.
Sin embargo, en 2019 fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza tras otro presunto ingreso irregular cerca de San Ysidro, California.
"También tengo miedo de que me maten, ya sea a manos de particulares o de la policía, en ambos países porque soy una persona transgénero", dijo en ese entonces.
Posteriormente, en enero de 2020, fue liberado de la custodia migratoria por orden de un juez, mientras continuaba pendiente su proceso de deportación.
Tras el reciente incidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de retención migratoria ante las autoridades de Jefferson Parish para que se les notificara antes de una eventual liberación del detenido.
Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que investigará lo ocurrido durante el vuelo, mientras que la Fiscalía Federal del Distrito Este de Luisiana deberá determinar si corresponde presentar cargos adicionales a nivel federal.