Rony Gómez, el hondureño detenido en EEUU tras presunta amenaza de bomba en avión

Nueva Jersey, Estados Unidos. Un hondureño identificado como Rony Alexander Gómez-Alberto, de 34 años, fue detenido en Estados Unidos luego de protagonizar un incidente de seguridad a bordo de un avión de United Airlines, donde presuntamente aseguró que llevaba una bomba e intentó ingresar a la cabina de mando de la aeronave. El hecho ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, durante el vuelo 2174, que cubría la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana. La situación generó alarma entre los pasajeros y obligó a activar los protocolos de seguridad.

De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish, Gómez-Alberto comenzó a comportarse de manera irracional aproximadamente a las 11:20 de la noche y manifestó a miembros de la tripulación que llevaba un artefacto explosivo a bordo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) también informó que el hondureño habría intentado ingresar a la cabina de los pilotos mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

El avión, un Boeing 737 MAX 9 que transportaba a 46 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, logró aterrizar de manera segura en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. Tras su llegada, agentes policiales abordaron la aeronave y arrestaron al sospechoso sin que se reportaran incidentes adicionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los cargos que enfrenta el hondureño

Después de su detención, Gómez-Alberto fue trasladado al Centro Correccional de Jefferson Parish, donde quedó registrado por los cargos de comunicar información falsa sobre un supuesto plan de incendio provocado y aterrorizar a la población, según los reportes de las autoridades locales. El caso también llamó la atención de las autoridades migratorias, debido a que el DHS reveló que el hondureño había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones anteriores, luego de ingresar irregularmente al territorio estadounidense.

On November 10, 2026, ICE lodged a detainer for Rony Alexander Gomez-Alberto, a criminal illegal alien from Honduras after he attempted to gain entry to the cockpit during a flight. His criminal history includes felony bomb threat, felony threat—terroristic state offenses, and disorderly conduct. He has been removed from the country twice and was released a third time, pending removal proceedings, by a judge. Under President Trump and Secretary Mullin, criminal illegal aliens who try to HIJACK AIRPLANES are NOT welcome in the United States. — Homeland Security (@DHSgov) November 11, 2026