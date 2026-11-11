Empresa de EEUU intenta espiar depósitos de petróleo en Europa

La Haya. Una empresa estadounidense de análisis de datos intentó contratar a un operador de drones neerlandés para sobrevolar depósitos de petróleo en los puertos de Róterdam y Ámsterdam, en Países Bajos, y Amberes, en Bélgica, con el objetivo de conocer en secreto la cantidad de combustible almacenada. Según documentos oficiales obtenidos por el diario neerlandés AD mediante una solicitud de acceso a la información pública (ley neerlandesa de transparencia administrativa), la compañía, cuya identidad no ha trascendido, ofreció un contrato lucrativo de un año para realizar vuelos semanales sobre instalaciones petroquímicas con drones equipados con cámaras térmicas. Esas cámaras podrán calcular el nivel de llenado de los depósitos a partir de las diferencias de temperatura entre el combustible y el aire.

Estos datos tienen un alto valor comercial, ya que permiten a los operadores anticipar variaciones en las reservas de petróleo y tomar decisiones de inversión antes que sus competidores en el mercado. Cuando el operador preguntó si contaba con autorización de las empresas propietarias de las instalaciones, la compañía estadounidense reconoció que no había solicitado ningún permiso y que tampoco tenía intención de hacerlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El operador rechazó el contrato, al sospechar que la compañía buscaba calcular de forma encubierta la cantidad de combustible almacenada en los tanques, y denunció el caso ante la Inspección de Medio Ambiente y Transporte de Países Bajos (ILT).