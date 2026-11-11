Irán condena ante la ONU la recompensa de EE.UU. por información sobre su programa nuclear

Teherán, Irán. Irán condenó ante la ONU, el Consejo de Seguridad y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la oferta de Estados Unidos de hasta 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear iraní y acusó a Washington de fomentar el espionaje y poner en peligro a sus científicos. “La República Islámica de Irán condena en los términos más enérgicos esta medida imprudente y peligrosa y la considera especialmente preocupante”, denunció el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, en una carta dirigida a estos organismos internacionales y difundida a última hora del martes por la agencia IRNA.

Según el jefe de la diplomacia iraní, la medida “alienta explícitamente la recopilación clandestina de información y el espionaje sobre instalaciones y materiales nucleares, equipos técnicos, así como científicos y especialistas de este ámbito”. Araqchi pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, al Consejo de Seguridad y al director general del OIEA, Rafael Grossi, que condenen expresamente el anuncio estadounidense y exigió que Washington rinda cuentas por sus acciones. La compensación de hasta 20 millones de dólares fue anunciada el 7 de noviembre a través del programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense, que también ofrece la posibilidad de reubicar a quienes proporcionen información sobre el programa nuclear iraní. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Departamento de Estado justificó la recompensa por la falta de cooperación de Irán con el OIEA, que según Washington, ha impedido al organismo conocer cuántas centrifugadoras y otros equipos nucleares produce y almacena la República Islámica.