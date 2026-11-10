Hallan sin vida a extraditable en baño de la cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Un privado de libertad considerado para extradición fue encontrado sin vida la tarde de este martes en el área de baños del Módulo de Diagnóstico del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT).

Las autoridades penitenciarias manejan de forma preliminar que se trataría de un suicidio, aunque la causa oficial de la muerte será determinada por las instancias correspondientes.

El fallecido fue identificado como Héctor Vicente Paguada Paguada, de 38 años de edad, según los datos de su número de identificación.

El recluso había sido capturado recientemente por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que lo señala de haber dado muerte a su esposa y a su suegra en Texas, Estados Unidos.

"Esta novedad me la reportaron a las 13:20 horas, es una persona que recientemente había sido capturada. Esta persona había asesinado a su esposa y suegra y por eso lo tienen considerado para extradición, esa captura la hizo la ATIC y en este momento están verificando cómo está el caso", expresó el director del INP Walter Lacayo.

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Según el reporte, varios privados de libertad del mismo módulo se acercaron al agente penitenciario de turno para alertarle que Paguada había ingresado a los baños y que, tras más de quince minutos, no había salido ni se percibía movimiento alguno.

Al lugar acudieron el oficial de día, el oficial de cuerpo, representantes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), así como el subdirector del centro penal.

Al ingresar al área de baños, constataron que el recluso ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades competentes para que realizaran las diligencias de ley.

Paguada permanecía recluido en el Módulo de Diagnóstico, un área del penal donde son ubicados privados de libertad con requerimientos de extradición y que, por su perfil, se encuentran bajo vigilancia especial.

Esa condición hace que el caso cobre mayor relevancia, pues la muerte se produjo en un espacio donde el Estado tiene la responsabilidad directa de garantizar la integridad física de las personas bajo su custodia.

La ATIC ya asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso, mientras que el cuerpo será trasladado a Medicina Forense para la autopsia correspondiente, diligencia que permitirá confirmar o descartar la hipótesis preliminar.