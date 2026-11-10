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Nuevo hallazgo en el río Guayape: localizan segundo cuerpo sin vida

En menos de 24 horas, el río Guayape se convirtió en escenario de dos hallazgos estremecedores, tras reportarse un segundo cuerpo sin vida

Nuevo hallazgo en el río Guayape: localizan segundo cuerpo sin vida

La preocupación aumenta entre los habitantes de Juticalpa luego de que este martes fuera recuperado otro cadáver de las aguas del río Guayape.

 Foto: Cortesía

Juticalpa, Honduras. Un nuevo hallazgo ha causado consternación entre los habitantes de Juticalpa, Olancho, luego de que las autoridades reportaran este martes 10 de noviembre el descubrimiento de un segundo cuerpo sin vida en las aguas del río Guayape, en el sector de San Pedro de las Joyas.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida. Las autoridades tampoco han brindado detalles sobre las circunstancias en las que habría perdido la vida, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.

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El hallazgo fue reportado por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las labores de recuperación del cadáver en el afluente. El descubrimiento se produjo apenas un día después de que en el mismo río fuera localizado el cuerpo de otro hombre.

El hallazgo ocurrió un día después de otro crimen

La primera víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, quien había sido reportado como desaparecido. El pasado lunes 9 de noviembre, los rescatistas encontraron su cabeza, brazos y piernas, mientras que su torso todavía no ha sido recuperado.

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El caso del joven ha generado indignación, debido a las circunstancias en las que fueron encontrados sus restos. Su tío, Marco Hernán Barahona, relató que conoció la noticia cuando se dirigía a su lugar de trabajo y aseguró que ha recibido información sobre una posible participación de familiares de uno de los sospechosos en el crimen, aunque reconoció que desconoce cómo ocurrieron exactamente los hechos.

Carlos Barahona se dedicaba a las labores agrícolas. Su madre, quien reside actualmente en San Pedro Sula, se trasladó para realizar los trámites correspondientes y reclamar los restos de su hijo, mientras las partes recuperadas permanecen en la morgue.

Por su parte, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el asesinato, establecer el posible móvil e identificar y capturar a todas las personas que pudieran estar involucradas en el caso.

El hallazgo de este segundo cuerpo en menos de 24 horas ha incrementado la preocupación y consternación entre los pobladores de la zona, quienes permanecen a la espera de información oficial sobre la identidad de la nueva víctima y las circunstancias de su muerte.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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