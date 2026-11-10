Juan Ramón Molina obtiene suspensión temporal de orden de captura

Tegucigalpa, Honduras. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dejó temporalmente sin efecto la orden de captura contra Juan Ramón Molina Rodríguez, exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

La disposición fue comunicada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), luego de que, durante una audiencia ad hoc celebrada el pasado 3 de noviembre, el órgano jurisdiccional ordenara emitir una contraorden de captura para facilitar la comparecencia del imputado ante las autoridades judiciales y su incorporación al proceso penal que se sigue en su contra.

Molina Rodríguez enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, en perjuicio de la Administración Pública y el orden socioeconómico. La orden de captura original fue emitida el 16 de agosto de 2025, de acuerdo con el documento judicial.