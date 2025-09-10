“Sé que lo que hice no estuvo bien": Juan Ramón Molina en el juicio contra Carl Zaglin

Florida, Estados Unidos.

En una sala federal del sur de Florida se desarrolla este miércoles el sexto día del juicio contra Carl Zaglin, empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de la empresa Atlanco, acusado de corrupción y lavado de activos vinculados a funcionarios e instituciones públicas hondureñas. Ayer, el testimonio de Juan Ramón Molina, excoordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, se convirtió en una pieza clave del juicio que reforzó la credibilidad de las declaraciones presentadas por la fiscalía durante los días anteriores del proceso. Molina admitió haber recibido más de 100 mil dólares en transferencias dirigidas a una empresa que controlaba en Belice para ocultar los pagos.

Asimismo, confesó que recibió sobornos para agilizar pagos de contratos de uniformes policiales. Según la fiscalía, en 2017 aceptó tres transferencias ilícitas que sumaron al menos 114 mil dólares, equivalentes a 2.9 millones de lempiras, canalizadas a través de la empresa en Belice. "Sé que lo que hice no estuvo bien en ese entonces. Quiero cerrar este capítulo de mi vida", declaró Molina ante el jurado.

Sobornos y corrupción

Según su relato, la Policía Nacional de Honduras negoció con la empresa Atlanco, dirigida por Carl Zaglin, y los vínculos y pagos ilegales se dieron a través de Francisco Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad (Tasón). El exfuncionario afirmó que cada transferencia coincidió con salidas financieras oficiales del Tasón hacia Atlanco. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los sobornos se encaminaron mediante Sky Max Leasing, la empresa registrada en Belice y monitoreada por él. En una entrevista a un medio hondureño, Samuel Rubenfeld, periodista que da cobertura al juicio de Carl Zaglin, explicó que el exbanquero Aldo Marchena presentó al jurado una hoja de cálculo con las transacciones realizadas en 2017, las cuales evidenciaron las transferencias de Atlanco hacia "sus cuentas". Entre las declaraciones, Marchena también destacó los depósitos a empresas en Belice vinculadas a Francisco Cosenza y a Molina. Señaló que se trataba de pagos en efectivo por 98,500 dólares (unos 2.5 millones de lempiras) y de una carta de crédito por aproximadamente 209 mil dólares (unos 5.4 millones de lempiras) a nombre de Luis Berkman.