Asustado y sometido: el cambio de actitud de supuesto 18 tras ingresar a Támara

La captura de José Arturo Banegas García, alias "El Pirata" o "Pitoche", fue destacada por autoridades de seguridad y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.Se trata de un presunto cabecilla de la Pandilla 18. El arresto se ejecutó durante un operativo nocturno en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, en el marco de la ofensiva gubernamental contra estructuras criminales.
El arresto se ejecutó durante un operativo nocturno en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, en el marco de la ofensiva gubernamental denominada "70 Días de Guerra".
El caso generó inmediatas repercusiones políticas tras el pronunciamiento del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien destacó que el presunto criminal operaba con impunidad y era considerado intocable debido a su historial delictivo.
Las fichas policiales revelan que Banegas García cuenta con antecedentes por extorsión desde 2014 y pasó por centros de máxima seguridad como La Tolva e Ilama antes de recuperar su libertad en 2025, lo que evidenciaba su alta peligrosidad dentro de la estructura criminal.
Tras su captura y su desafiante exposición pública haciendo señas alusivas a la mara, el imputado fue trasladado bajo estrictas medidas de aislamiento al penal de Támara.
Las autoridades confirmaron que el recluso se encuentra con restricciones absolutas de contacto con el exterior, buscando neutralizar su capacidad de mando mientras continúan las redadas contra las organizaciones delictivas en el país.