Asustado y sometido: el cambio de actitud de supuesto 18 tras ingresar a Támara

La captura de José Arturo Banegas García, alias "El Pirata" o "Pitoche", fue destacada por autoridades de seguridad y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.Se trata de un presunto cabecilla de la Pandilla 18. El arresto se ejecutó durante un operativo nocturno en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, en el marco de la ofensiva gubernamental contra estructuras criminales.