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El oscuro pasado de pastor capturado por presuntos vínculos con la pandilla 18 en Tatumbla

El pastor, detenido en Tatumbla, es señalado por presuntos vínculos con la Pandilla 18 y también figura en una investigación por el asesinato de un joven en la colonia El Pedregal

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Un hombre que presuntamente utilizaba la imagen de un pastor evangélico para ocultar sus vínculos con estructuras criminales quedó nuevamente bajo la lupa de las autoridades tras su captura en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.

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Se trata de Douglas Flores Silva, de 35 años, conocido con el alias de «Cisco Colombiano», cuyo pasado también está relacionado con un antiguo caso de asesinato ocurrido en la capital hondureña.
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De acuerdo con las investigaciones, Flores Silva fue señalado por su presunta participación en la muerte de Steven Alexander García, un joven cuyo cuerpo fue encontrado el 12 de diciembre de 2011 en una hondonada ubicada en las cercanías de un complejo de industria textil, en la colonia El Pedregal, en Comayagüela.
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Por este caso, en septiembre de 2023, Douglas Flores Silva fue enviado a prisión preventiva, luego de ser señalado como presunto responsable del crimen.
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Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención de su reciente detención es la supuesta fachada que habría construido para pasar desapercibido.
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Según la información policial, el hombre se hacía pasar por pastor evangélico, utilizando esa apariencia religiosa para ocultar sus presuntos vínculos con la Pandilla 18.
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Su captura se produjo el lunes 9 de noviembre en el barrio El Centro de Tatumbla, durante un operativo ejecutado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
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Además de los señalamientos relacionados con el asesinato de Steven Alexander García, al detenido se le vincula con presuntas actividades delictivas como asociación terrorista, amenazas a muerte, extorsión y robo.
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El caso ha vuelto a generar atención debido a los antecedentes que rodean al sospechoso y a la manera en que, presuntamente, habría utilizado la figura de un líder religioso para encubrir una identidad relacionada con actividades criminales.

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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
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