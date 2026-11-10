"Es un varón de Dios": iglesia defiende a supuesto 18 capturado en un culto

Un operativo policial nocturno en la colonia 14 de Marzo de Comayagüela derivó en la captura de Armando Josué Aguilar Cano, de 27 años, a quien los cuerpos de seguridad identifican como presunto integrante de la Pandilla 18 con el rango de soldado.
La intervención, enmarcada en el Plan Escudo, se fundamenta en un expediente previo que registra una detención del sospechoso el 1 de agosto de 2019 por el delito de extorsión, sumado a la presencia de un tatuaje alusivo a esa estructura criminal en su brazo derecho.
El caso dio un giro mediático cuando el Ministerio Internacional Pasión por las Almas Casa Paterna cuestionó públicamente el procedimiento y rechazó los señalamientos de las autoridades.
A través de videos y otras publicaciones difundidas en redes sociales, la congregación argumentó que el joven abandonó las actividades ilícitas hace dos años para integrarse a la vida cristiana.
"Mentiras, no es un cabecilla. Es un varón de dios. Hace dos años él está sirviendo al señor", manifestó la entidad religiosa mediante un comunicado oficial.
Paralelamente, los representantes de la iglesia denunciaron presuntos abusos de autoridad durante el desarrollo de la detención. Según su versión, los agentes irrumpieron de forma violenta mientras el señalado participaba en una prédica comunitaria.
"Anoche lo agarraron mientras estaba predicando en medio del grupo de crecimiento en la colonia donde él vive. Botaron las biblias y a los niños les pusieron los fusiles", detalló la organización.
Bajo estos argumentos, el ministerio exigió mayor transparencia a las instituciones de seguridad y cuestionó las tácticas operativas frente a personas que, según su testimonio, buscan la reinserción social a través de la fe.