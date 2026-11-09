Sicarios le perdonaron la vida a la hija de la pareja asesinada en Choluteca

Los sicarios que asesinaron a una pareja frente al Cementerio General de Choluteca le perdonaron la vida a la hija de las víctimas, una niña de dos años, que también viajaba a bordo del turismo color negro en el que se transportaban sus padres.
El doble crimen ocurrió la noche del domingo en el barrio El Hospital, de Choluteca, en el sur de Honduras, donde los atacantes interceptaron el vehículo y dispararon contra sus ocupantes.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Alan Enrique Herrera y Denia Yoselin Martínez, ambos originarios del municipio de Marcovia, Choluteca.
De acuerdo con la información preliminar, la menor presenció el ataque armado en el que perdieron la vida sus padres, pero resultó ilesa.
Posteriormente, la menor fue puesta bajo protección policial, mientras se establecía comunicación con sus familiares para determinar quiénes se harían cargo de ella.
Al lugar también llegaron equipos de Medicina Forense, que realizaron el levantamiento de los cuerpos de Herrera y Martínez, conforme al procedimiento correspondiente.
La Policía no han establecido las circunstancias en las que ocurrió el ataque, el móvil del doble homicidio ni la identidad de las personas que participaron en el hecho.
Las diligencias investigativas continúan para esclarecer la muerte de la pareja, identificar a los responsables y determinar las razones por las que fueron atacados a balazos frente al Cementerio General de Choluteca.