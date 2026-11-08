Decomisan L278,000 ocultos en una bolsa de arroz en la Terminal de Buses de SPS

Una suma de 278,000 lempiras fue decomisada por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), luego de encontrarla oculta en una bolsa de arroz en la Gran Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula.
El hallazgo se produjo durante patrullajes de prevención realizados por efectivos del Sexto Batallón en las instalaciones de la terminal de transporte.
Según el informe militar, los agentes inspeccionaron uno de los puntos de taxis y encontraron una bolsa plástica azul que contenía aproximadamente 12 libras de arroz.
Sin embargo, al revisar su contenido, descubrieron una segunda bolsa, de color negro, en cuyo interior estaban escondidos los 278,000 lempiras en billetes de diferentes denominaciones.
Tras el decomiso, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la procedencia del dinero.
Entre las hipótesis que se manejan está que el efectivo podría estar relacionado con cobros de extorsión a transportistas y comerciantes o con la venta de drogas.
El dinero y los indicios encontrados fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine si existe responsabilidad penal por algún delito.
La PMOP informó que mantendrá los operativos de vigilancia en terminales de transporte y otros puntos estratégicos del país.
No obstante, hasta el momento no se reportó la captura de alguna persona vinculada con el dinero decomisado.
Vista de los billetes de 500 lempiras decomisados en la Terminal de Buses.