Tres concursantes del Miss Universo 2026 quedan fuera antes de la gran final

La representante austríaca también agradeció a quienes confiaron en ella y esperaban verla sobre el escenario internacional. Su salida generó conversación entre los seguidores de los concursos de belleza, especialmente por la forma en que vinculó su decisión con sus valores personales y el cuidado de su salud mental y física. Para Amerson, la experiencia en Miss Universo llega a su fin, pero no así los proyectos que asegura continuar construyendo.