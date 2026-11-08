Tres concursantes del Miss Universo 2026 quedan fuera antes de la gran final

La recta final de Miss Universo 2026 suma un inesperado capítulo luego de que tres candidatas confirmaran su salida de la competencia internacional. A tan solo tres semanas de la gran final, las respectivas organizaciones de cada país dieron a conocer en sus redes sociales que ya no formarán parte de la edición que se celebrará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico. Aunque las tres decisiones ocurrieron prácticamente en la misma etapa del certamen, los motivos detrás de cada caso son diferentes.
Austria: una decisión marcada por la salud.Victoria Amerson, Miss Austria 2026, anunció su retiro después de atravesar un proceso que, según explicó públicamente, afectó su bienestar físico y emocional. La candidata señaló que durante su preparación experimentó presión, falta de autonomía y situaciones de control que terminaron provocándole un importante desgaste. De acuerdo con su declaración, el nivel de estrés incluso estuvo relacionado con la reaparición de una enfermedad que había logrado superar.
Ante este panorama, Amerson decidió poner su salud y tranquilidad por encima de la oportunidad de competir por la corona internacional. “Yo elijo mi salud, mi paz y el futuro que sigo construyendo”, expresó al comunicar su decisión, dejando claro que su retiro no representa el cierre de su camino, sino una determinación personal para proteger su bienestar.
La representante austríaca también agradeció a quienes confiaron en ella y esperaban verla sobre el escenario internacional. Su salida generó conversación entre los seguidores de los concursos de belleza, especialmente por la forma en que vinculó su decisión con sus valores personales y el cuidado de su salud mental y física. Para Amerson, la experiencia en Miss Universo llega a su fin, pero no así los proyectos que asegura continuar construyendo.
San Martín: una despedida por motivos personales. Madly Marian, representante de San Martín, fue otra de las candidatas que decidió abandonar la competencia antes de la concentración internacional. La joven comunicó su retiro por razones personales y reconoció que se trató de una determinación difícil, tomada después de un proceso de reflexión sobre su continuidad en el certamen.
A diferencia del caso de Austria, Marian no ofreció públicamente mayores detalles sobre las circunstancias que motivaron su salida. En su mensaje, optó por agradecer a las personas que creyeron en ella y la acompañaron durante su preparación, al tiempo que pidió comprensión y respeto ante una decisión que, según sus palabras, no fue sencilla.
La salida de Marian, además, no necesariamente significa que San Martín quede sin representación en Puerto Rico. Reportes recientes señalan que la organización estaría realizando gestiones para enviar a otra candidata en su lugar, con una posible llegada prevista para mediados de noviembre. De concretarse, el territorio mantendría su presencia en la edición 2026 pese al retiro de su representante original.
Bulgaria: un accidente cambia sus planes. El caso de Ana-María Babau, Miss Bulgaria 2026, es distinto a los anteriores. La organización nacional confirmó que la joven sufrió un accidente automovilístico que le provocó lesiones y que, debido a su condición física, no podrá participar en las actividades finales de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. La entidad no detalló públicamente cuándo ni dónde ocurrió el accidente ni la naturaleza específica de las lesiones.
La organización búlgara enfatizó que, en este momento, la prioridad es la recuperación de Ana-María y no su participación en el concurso. También solicitó a los medios de comunicación y seguidores respetar la privacidad de la candidata y de su familia mientras atraviesa el proceso de recuperación. Pese a su ausencia, la franquicia aseguró que continuará reconociéndola como Miss Universo Bulgaria 2026.
Con estas tres bajas, Miss Universo 2026 llega a su recta decisiva con cambios inesperados en su lista de participantes. Austria y San Martín pierden a sus representantes originales por decisiones personales, mientras Bulgaria enfrenta una ausencia provocada por un accidente. La atención ahora se concentra en las candidatas que sí llegarán a Puerto Rico para disputar una corona que tendrá como escenario la edición número 75 del certamen.