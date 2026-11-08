Golpe del Barcelona, burla, enfado de Yamal y estallan contra Julián Álvarez

Mira los momentos más llamativos, curiosos e inesperados que dejó el emocionante duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, en un partidazo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga española.
Previo al inicio del partido Atlético vs Barcelona, se hizo un homenaje a Jesús de Miguel, futbolista fallecido el pasado martes.
En la previa de uno de los partidos más atractivos del calendario español, se vivió un momento cargado de emoción y sentimiento con un homenaje a Jesús de Miguel, quien recibió un arreglo floral como muestra de cariño y recuerdo.
El gesto estuvo marcado por el respeto y la sensibilidad, en una jornada en la que el nombre de Jesús de Miguel volvió a estar presente en un escenario de máxima atención futbolística. El arreglo floral se convirtió en un símbolo de homenaje, una manera de dedicarle un espacio especial antes de que el balón comenzara a rodar en un encuentro que concentró las miradas de los aficionados.
Una de las grandes burlas fue cuando la afición rojiblanca desplegó un espectacular tifo con el mensaje “Mi dulce condena”, haciendo referencia a la situación de Julián Álvarez. Una indirecta al Barça y a los rumores sobre su futuro, representando al argentino como si estuviera en una cárcel de la que no le dejan salir
Giuliano Simeone apareció para hacer estallar el Riyadh Air Metropolitano y adelantar al Atlético de Madrid frente al FC Barcelona.
Al minuto 10, el conjunto dirigido por Diego Simeone encontró el premio a su intenso arranque con una espectacular jugada de contragolpe. Kang-in Lee inició la acción con un cambio de orientación, Julián Álvarez recibió por la izquierda y envió un preciso pase al centro del área, donde Giuliano Simeone llegó a toda velocidad para conectar de primera y mandar el balón al fondo de las redes.
Simeone lo celebró al estilo Griezmann y al atacante francés se lo agradeció en las redes sociales.
El portero Joan García se enfadó con su compañero Cancelo tras el gol del Atlético de Madrid.
Hansi Flick, DT del Barcelona, molesto luego del gol de Atlético de Madrid.
Lamine Yamal le reclamó al árbitro por una acción donde reclamó una fuerte que no se sancionó.
Molestia de Lamine Yamal contra el arbitraje.
Julián Álvarez tuvo una noche para el olvido frente al FC Barcelona. El delantero argentino dispuso de oportunidades importantes para castigar al conjunto azulgrana, pero la falta de precisión en dos acciones claras terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más llamativos del partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano.
La primera oportunidad llegó apenas en los primeros minutos del encuentro. Julián Álvarez recibió un balón que lo dejó en una posición inmejorable para encarar a Joan García. El argentino se lanzó al ataque, ingresó al área y parecía tener todo a favor para abrir el marcador, pero se enredó ante la salida del guardameta azulgrana, perdió ángulo de disparo y terminó sin poder concretar la acción.
Lamine Yamal tuvo una discreta primera parte en el Atlético vs Barcelona.
Cuando peor la pasaba Barcelona, apareció Fermín López en el minuto 45 para marcar el empate parcial en la última acción del primer tiempo.
Fermín besó el escudo del Barcelona ante la afición del Atlético de Madrid.
Lamine Yamal se lanzó sobre Fermín López.
La segunda acción para Julián llegó al minuto 20. El Atlético encontró espacios para salir rápidamente al contragolpe y Álex Baena habilitó a Álvarez, quien volvió a quedar en una posición favorable para generar peligro. Sin embargo, el atacante argentino remató con la pierna izquierda desde un ángulo complicado y el balón se marchó desviado, desperdiciando otra oportunidad importante para ampliar la ventaja rojiblanca.
Aficionados del Atlético de Madrid explotan en redes sociales contra Julián Álvarez por sus fallas ante Barcelona.
Fermín López apareció nuevamente y a los 66 minutos marcó el gol del triunfo del Barcelona ante Atlético de Madrid.
El centrocampista del FC Barcelona Fermín López celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid.
Julián Álvarez terminó destrozado tras sus fallos que provocaron la derrota del Atlético de Madrid ante Barcelona.