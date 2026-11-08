Golpe del Barcelona, burla, enfado de Yamal y estallan contra Julián Álvarez

El gesto estuvo marcado por el respeto y la sensibilidad, en una jornada en la que el nombre de Jesús de Miguel volvió a estar presente en un escenario de máxima atención futbolística. El arreglo floral se convirtió en un símbolo de homenaje, una manera de dedicarle un espacio especial antes de que el balón comenzara a rodar en un encuentro que concentró las miradas de los aficionados.