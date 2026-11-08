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Indignación y revelan lo que pasará con el Olimpia - Olancho: "Tiembla el fútbol hondureño"

La polémica del duelo entre Olimpia y Olancho FC sigue generando indignación en el fútbol hondureño.

Indignación y revelan lo que pasará con el Olimpia - Olancho: Tiembla el fútbol hondureño
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El escándalo arbitral del Olimpia vs. Olancho FC sigue dando de qué hablar y ha provocado una ola de indignación en el fútbol hondureño.
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. La polémica por las decisiones tomadas durante el encuentro ha generado fuertes reacciones y ahora se conoce lo que podría suceder tras lo ocurrido. Una situación que amenaza con sacudir al balompié catracho y que mantiene la incertidumbre sobre las posibles consecuencias.
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La cuenta oficial del Olancho FC dejó este peculiar mensaje en sus redes sociales.
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El presidente Daniel Otero del Marathón reaccionó y le mostró su apoyo a los Potros del Olancho FC.
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La noticia ha trascendido a nivel internacional y la cuenta ESPN dejó su respectiva publicación.
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La tapa de FOX luego del escándalo en el Estadio Nacional con la suspensión del Olimpia vs. Olancho.
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Carlos Prono, ídlo del Olimpia, dijo que fue "otro capítulo bochornoso en nuestra disque liga profesional. Más de 20' suspendido el partido. Nadie piensa en la gente que llegó a un ver un partido y se con la incertidubmbre del resultado final".
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La reportera Erika Williams: "Bochorno completo, este partido deja retratado al fútbol hondureño. De errores, llamadas, tiempo infinito y niñerías: duelo suspendido".
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Radio América: "¡Insólito y con el FVS! Árbitros suspenden el partido tras reclamo de Potros por polémica gol de Olimpia".
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Walter García, periodista de Diario Diez: "Y después preguntan por qué la gente no llega al estadio. Somos un chiste como liga".
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German Alvarado de Diario LA PRENSA.
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"Tiembla el fútbol hondureño", señalan en redes sociales.
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La reacción del periodista Oscar Funes, afirmando que los dirigentes de la Liga Nacional "tienen tanto trabajo que hacer". "Que alguien le avise a la gente de Olancho que han detenido un partido sin razón alguna. No es serio. Y que poco carácter del árbitro", añadió.
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Oscar Funes señaló a las autoridades de la Liga Nacional tras el comunicado.
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Kelvin Coello de Diez: "Sin pistola están asaltando a Potros".
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Contudente comentario del periodista Johan Raudales.
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"El Olancho, que está sometido a la disciplina de la Liga Nacional, sus jugadores y directivos deciden abandonar la cancha ¡Qué mala decisión! Eso, se los anticipo desde hoy, el resultado de ese partido es un 3-0 a favor de Olimpia. Es más, ya lo puse en mi tabla de posiciones", advirtió Salvador Nasralla en el programa Cinco Deportivo.
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El comentario de Bebeto Flores.
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Mario Figueroa, periodista de Diario Diez: "FIFA debería vetar para siempre esta liga mediocre. ¿Y así quieren que los aficionados regresen a los estadios? ¡Es una tremenda vulgaridad el fútbol hondureño!".
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Jafeth Moreno de Diario DIEZ.
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"Artífices de la muerte del fútbol de Honduras", aseguró el periodista Gustavo Roca, señalando que Armando Castro volvió a estar "metido en una polémica mayúscula". Sostiene que los silbantes también "matan el balompié catracho".
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