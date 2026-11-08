Indignación y revelan lo que pasará con el Olimpia - Olancho: "Tiembla el fútbol hondureño"

El escándalo arbitral del Olimpia vs. Olancho FC sigue dando de qué hablar y ha provocado una ola de indignación en el fútbol hondureño.
. La polémica por las decisiones tomadas durante el encuentro ha generado fuertes reacciones y ahora se conoce lo que podría suceder tras lo ocurrido. Una situación que amenaza con sacudir al balompié catracho y que mantiene la incertidumbre sobre las posibles consecuencias.
La cuenta oficial del Olancho FC dejó este peculiar mensaje en sus redes sociales.
El presidente Daniel Otero del Marathón reaccionó y le mostró su apoyo a los Potros del Olancho FC.
La noticia ha trascendido a nivel internacional y la cuenta ESPN dejó su respectiva publicación.
La tapa de FOX luego del escándalo en el Estadio Nacional con la suspensión del Olimpia vs. Olancho.
Carlos Prono, ídlo del Olimpia, dijo que fue "otro capítulo bochornoso en nuestra disque liga profesional. Más de 20' suspendido el partido. Nadie piensa en la gente que llegó a un ver un partido y se con la incertidubmbre del resultado final".
La reportera Erika Williams: "Bochorno completo, este partido deja retratado al fútbol hondureño. De errores, llamadas, tiempo infinito y niñerías: duelo suspendido".
Radio América: "¡Insólito y con el FVS! Árbitros suspenden el partido tras reclamo de Potros por polémica gol de Olimpia".
Walter García, periodista de Diario Diez: "Y después preguntan por qué la gente no llega al estadio. Somos un chiste como liga".
German Alvarado de Diario LA PRENSA.
"Tiembla el fútbol hondureño", señalan en redes sociales.
La reacción del periodista Oscar Funes, afirmando que los dirigentes de la Liga Nacional "tienen tanto trabajo que hacer". "Que alguien le avise a la gente de Olancho que han detenido un partido sin razón alguna. No es serio. Y que poco carácter del árbitro", añadió.
Oscar Funes señaló a las autoridades de la Liga Nacional tras el comunicado.
Kelvin Coello de Diez: "Sin pistola están asaltando a Potros".
Contudente comentario del periodista Johan Raudales.
"El Olancho, que está sometido a la disciplina de la Liga Nacional, sus jugadores y directivos deciden abandonar la cancha ¡Qué mala decisión! Eso, se los anticipo desde hoy, el resultado de ese partido es un 3-0 a favor de Olimpia. Es más, ya lo puse en mi tabla de posiciones", advirtió Salvador Nasralla en el programa Cinco Deportivo.
El comentario de Bebeto Flores.
Mario Figueroa, periodista de Diario Diez: "FIFA debería vetar para siempre esta liga mediocre. ¿Y así quieren que los aficionados regresen a los estadios? ¡Es una tremenda vulgaridad el fútbol hondureño!".
Jafeth Moreno de Diario DIEZ.
"Artífices de la muerte del fútbol de Honduras", aseguró el periodista Gustavo Roca, señalando que Armando Castro volvió a estar "metido en una polémica mayúscula". Sostiene que los silbantes también "matan el balompié catracho".