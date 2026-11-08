Indignación y revelan lo que pasará con el Olimpia - Olancho: "Tiembla el fútbol hondureño"

"El Olancho, que está sometido a la disciplina de la Liga Nacional, sus jugadores y directivos deciden abandonar la cancha ¡Qué mala decisión! Eso, se los anticipo desde hoy, el resultado de ese partido es un 3-0 a favor de Olimpia. Es más, ya lo puse en mi tabla de posiciones", advirtió Salvador Nasralla en el programa Cinco Deportivo.