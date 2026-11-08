¡Mal inicio de semana! Estas zonas de Honduras no tendrán luz este 9 de noviembre

En Nueva Celilac, las zonas afectadas serán Las Crucitas, El Capulín, San Nicolacito, Viejo Celilac y Valle de la Cruz. Mientras que en Atima, el corte comprenderá Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes y El Campo. También se reportan interrupciones en San Bartolo, Lempira; Pompoa, en El Naranjito; así como en la hidroeléctrica Hidrocci Pencaligue, Victoria, Río Frío, Pacayal y Ceibita. Los trabajos en estas comunidades están programados en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.