¡Mal inicio de semana! Estas zonas de Honduras no tendrán luz este 9 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este lunes 9 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortes, Santa Bárbara y Lempira, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Nicolás, los cortes de energía afectarán las comunidades de Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros y Las Flores. Asimismo, la interrupción abarcará sectores de La Arada, entre ellos Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante.
En Nueva Celilac, las zonas afectadas serán Las Crucitas, El Capulín, San Nicolacito, Viejo Celilac y Valle de la Cruz. Mientras que en Atima, el corte comprenderá Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes y El Campo. También se reportan interrupciones en San Bartolo, Lempira; Pompoa, en El Naranjito; así como en la hidroeléctrica Hidrocci Pencaligue, Victoria, Río Frío, Pacayal y Ceibita. Los trabajos en estas comunidades están programados en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
En el municipio de Omoa, Cortés, la suspensión del servicio eléctrico comprenderá el barrio Medina, colonias Miraflores, Las Torres, El Naranjal, Planes de Medina, Las Vegas, Lomas de Medina y residencial Santa Lucía. Además, se incluyen el barrio San Juan Sapadril, colonias La Unión I, La Unión II, 30 de Enero y Emsland, así como el caserío La Tequera, Sapadril Abajo y Sapadril Arriba. En estos sectores, la interrupción del fluido eléctrico está prevista en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.