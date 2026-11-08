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Lluvias azotarán varios departamentos de Honduras en las próximas 48 horas

Copeco advierte que estas lluvias podrían incrementar significativamente el caudal de ríos, quebradas y riachuelos, por lo que no se descarta la posibilidad de deslizamientos en terrenos vulnerables

Lluvias azotarán varios departamentos de Honduras en las próximas 48 horas
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un aviso preventivo para la población en general ante la llegada de precipitaciones que afectarán el territorio hondureño durante las próximas 48 horas, abarcando los días domingo y lunes.
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Según el informe oficial de Copeco, las lluvias se registrarán con mayor impacto en las zonas del oriente, centro, sur y suroccidente del territorio nacional, por lo que se pide a los hondureños considerar las medidas de contingencia necesarias.
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Las autoridades advierten que estas lluvias podrían incrementar significativamente el caudal de ríos, quebradas y riachuelos en las zonas afectadas, por lo que no se descarta la posibilidad de deslizamientos en terrenos vulnerables.
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De acuerdo con los pronósticos emitidos por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las mayores cantidades de lluvia acumulada se concentrarán de forma particular en los departamentos de El Paraíso, Choluteca y Valle.
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Debido a estas condiciones meteorológicas, el ente estatal pide a la población evitar realizar viajes o desplazamientos por carretera durante las horas de la noche y mantenerse atenta a los boletines emitidos de Copeco.

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Recomiendan la prohibición de que no cruce ríos, quebradas o riachuelos que presenten niveles elevados en su caudal, con el objetivo de evitar tragedias por ahogamiento o arrastre.
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Además, sugieren a los pobladores revisar y limpiar techos, cunetas, tragantes y desagües, asegurándose de mantener la basura en su lugar para evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje urbano y rural.

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Copeco también recomienda a las personas que habitan en zonas propensas a inundaciones o derrumbes que se mantengan atentas a su entorno y que, en caso de que detecten peligro, abandonen el lugar y reporten cualquier adversidad de emergencia al 911.

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