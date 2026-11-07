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Amado Guevara reaparece y disfruta de algo que muchos quisieran tener

El histórico excapitán de la Selección de Honduras disfruta de una nueva etapa en su vida, en la que goza de un privilegio que no todos pueden darse.

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Amado Guevara, uno de los capitanes más emblemáticos en la historia de la Selección de Honduras, reapareció en redes sociales y dejó ver cómo es su vida en Estados Unidos. El histórico exfutbolista disfruta de un privilegio que no todos los latinos pueden darse en suelo estadounidense. ¿De qué se trata?
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Amado Guevara tiene ya varios años residiendo en Carolina del Norte y su último trabajo dirigiendo fue como asistente técnico de un equipo de la MLS Next Pro. De momento no dirige.

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Amado Guevara fue a ver varios encuentros del Mundial 2026 junto a su familia. Ha hecho de Estados Unidos su hogar y no tiene planes de moverse.
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En 2025 fue nombrado como asistente técnico del Carolina Core FC de la MLS Next Pro, una liga de fútbol de los Estados Unidos y Canadá afiliada a la Major League Soccer que comprende de equipos de reserva de la MLS y dos clubes independientes.

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Sin embargo, Amado Guevara dejó su cargo como asistente técnico del Carolina Core FC en mayo de 2026 tras una reestructuración del cuerpo técnico motivada por los malos resultados del equipo.

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En las últimas horas, Guevara compartió en sus redes que votó en las elecciones de medio mandato que se celebraron en Estados Unidos. Posteó esta foto en su cuenta de Instagram tras votar. ¿Por qué votó en estas elecciones de Estados Unidos? Porque él tiene la ciudadanía americana, algo que no todos los latinos que se van a Estados Unidos pueden obtener.

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Su esposa, Lucía Aragón, también compartió esta postal en sus redes luego que se haya ejercido el sufragio, foto junto a su familia comiendo en un restaurante.
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En junio del 2023, Amado Guevara logró la ciudadanía americana, país que lo ha acogido como su hogar desde hace varios años. Recordar que fue MVP durante su paso por la MLS con el antiguo MetroStars
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Guevara compartió el momento al obtener la ciudadanía americana en 2023. En diversas oportunidades ha rechazado regresar a Honduras a dirigir al priorizar su vida y estatus en Estados Unidos.
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Amado Guevara tiene 50 años y recientemente ha sido visto en programas de desarrollo que organiza la Concacaf, además de eventos de la Confederación
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Desde que fue cesado del Carolina Core no ha vuelto a dirigir. En Honduras es pedido por los aficionados de Motagua, pero tal parece esto es muy difícil que se pueda dar.
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Amado Guevara es una de las máximas leyendas del fútbol hondureño y uno de los futbolistas que dejaron una huella imborrable en la historia de la Selección Nacional de Honduras.
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Con su talento, liderazgo y personalidad dentro del terreno de juego, el mediocampista se convirtió en un referente de la Bicolor, con la que disputó grandes batallas y ejerció como uno de sus capitanes más emblemáticos.
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Amado Guevara también brilló en el fútbol nacional e internacional, ganándose el respeto de aficionados y compañeros.
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Su legado permanece vigente como símbolo de una generación que defendió con orgullo los colores de Honduras y que inspiró a nuevas generaciones de futbolistas.
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