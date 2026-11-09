Manuel Turizo explora nuevos sonidos en Apambichao, Vol. 2

Manuel Turizo presenta Apambichao, Vol. 2, un álbum de diez canciones que reúne colaboraciones con J Balvin, Kapo, Oscar Maydon, Zaider, Hamilton y Grupo Firme, mientras explora géneros como el merengue, la salsa, el afro, el reguetón y la música regional mexicana.
El nuevo trabajo discográfico destaca por la mezcla de géneros como el merengue, la salsa, el afro, el reguetón y la música regional mexicana. A lo largo del álbum, Turizo construye una propuesta diversa que busca unir distintos estilos en un mismo proyecto, mostrando una faceta más amplia de su identidad musical.
Uno de los mayores atractivos del álbum es la canción Como Fuera, que marca la primera colaboración entre Manuel Turizo y J Balvin. El encuentro musical de dos de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional era una colaboración esperada por muchos seguidores y se convierte en uno de los temas más destacados del proyecto.
El álbum también suma la participación de Kapo en la canción Cogiendo Pareja. La colaboración une dos propuestas que han ganado protagonismo dentro de la música urbana y aporta una dinámica diferente al repertorio, reforzando la variedad de sonidos presente en todo el proyecto.
La canción Yo Yo cuenta con la colaboración de Zaider y Hamilton, dos nombres que aportan frescura a la producción. Su participación contribuye a enriquecer la propuesta musical del disco y confirma la intención de Turizo de rodearse de artistas con estilos diversos para crear una experiencia sonora más completa
Con Las Bailábamos Juntos, Manuel Turizo comparte micrófonos con Grupo Firme y se adentra en los sonidos de la música regional mexicana. Esta colaboración representa una de las apuestas más interesantes del álbum, ya que muestra la disposición del colombiano para explorar territorios musicales diferentes sin perder su sello característico.
La presencia del cantante mexicano Oscar Maydon en Pa' Besarte fortalece los vínculos entre las nuevas corrientes de la música latina. Esta colaboración permite a Turizo explorar matices distintos dentro del álbum y acercarse a audiencias que siguen de cerca la evolución de la música regional mexicana.
Más allá de las colaboraciones, Apambichao, Vol. 2 busca mostrar la evolución vocal y musical de Manuel Turizo. El cantante apuesta por nuevos registros, experimenta con diferentes ritmos y demuestra una madurez artística que se refleja en cada una de las canciones que conforman el proyecto.
Según ha explicado el propio artista, el álbum fue concebido para convertirse en la banda sonora de momentos de celebración. La energía de las canciones, sumada a la variedad de ritmos, convierte a Apambichao, Vol. 2 en una producción enfocada en transmitir alegría y conectar con el público a través de la música.
El proyecto reúne diferentes influencias musicales y refleja una búsqueda constante por conectar con nuevos sonidos y públicos.
Con este nuevo álbum, Manuel Turizo reafirma su interés por seguir explorando diferentes influencias musicales y ampliar los límites de su propuesta artística.
Apambichao, Vol. 2 llega como una producción que reúne colaboraciones destacadas, géneros variados y una marcada identidad latina que busca conectar con audiencias de distintas partes del mundo.