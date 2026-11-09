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Kervin Arriaga sorprende y deja mensaje tras no ser convocado por Honduras

El mediocampista hondureño quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional para esta fecha FIFA de noviembre, pero no ha pasado desapercibido.

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Hace unos días José Francisco Molina reveló a Diario LA PRENSA Kervin Arriaga no iba a formar parte de la convocatoria para esta fecha FIFA de noviembre.
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Hace unos días José Francisco Molina reveló a Diario DIEZ Kervin Arriaga no iba a formar parte de la convocatoria para esta fecha FIFA de noviembre.
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“No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento. Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo”, expresó el seleccionador español.
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Al final, el DT español no convocó a Kervin Arriaga para esta fecha FIFA donde Honduras se enfrentará a Emiratos Árabe Unido y Kuwait.
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Conociendo esto, Kervin Arriaga ha tomado la decisión de irse de vacaciones junto a su familia en este parón fecha FIFA donde no hay partidos con los clubes.

 Diario Deportivo Diez
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Kervin Arriaga se tomó el tiempo de conocer más el país donde reside actualmente, Grecia.
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"Yo TRANQUILO por que hay cosas que llevan su TIEMPO y otras que el tiempo se las LLEVA. Conociendo un poco mas de Atenas", publicó Arriaga en sus redes sociales.
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Es importante mencionar que Kervin Arriaga juega actualmente en el AEK Athens, equipo que va en tercer lugar en la tabla de posiciones.
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Kervin Arriaga junto a su bella familia en Grecia mientras tendrá este descanso con su club y con la selección de Honduras.
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El mediocampista hondureño está pasando por un buen momento en el fútbol griego después de pasar un desierto en el Levante de España.
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Ayer su equipo ganó 2-1 y Arriaga jugó ocho minutos en el triunfo ante Levadiakos.
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Pero su mejor momento en su carrera ha sido disputar por primera vez partidos de la Champions League como jugador profesional.
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Hace unos días, jugó nada más y nada menos que contra Real Madrid, un duelo que estuvo presente durante los 90 minutos y donde tuvo una participación espectacular, a pesar de que le sacaron amarilla.
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Mientras Honduras jugará el 13 de noviembre ante Emiratos Arabe y el martes 17 ante Kuwait, Kervin Arriaga estará disfrutando de sus vacaciones y descansar en esta fecha FIFA.
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