De Hollywood a los tribunales: los casos de abuso más mediáticos del espectáculo

Delitos, denuncias, absoluciones, acuerdos extrajudiciales e investigaciones han marcado la trayectoria de numerosas figuras del cine, la música y la televisión.
Las denuncias y condenas por abusos sexuales han salpicado el mundo del espectáculo desde hace décadas, aunque arreciaron desde 2017, con las acusaciones contra Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes de Hollywood, un caso que hizo impulsó a nivel global el movimiento 'Me Too' ('Yo también').Un juez de Nueva York condenó a Harvey Weinstein a 15 años de prisión el 23 de septiembre de 2026 por el cargo de agresión sexual en el caso de Miriam Haley.
A continuación se detallan algunos de los casos de famosos: Las acusaciones contra el cantante estadounidense R. Kelly se remontan a principios de los años 2000, cuando comenzaron a surgir señalamientos de abuso sexual contra menores. A partir de 2019 varias víctimas relataron presuntos episodios de explotación, manipulación y coerción. Finalmente fue condenado por delitos relacionados con explotación y abuso sexual, en uno de los casos más emblemáticos de la industria musical.
El actor francés Gérard Depardieu fue declarado culpable en 2025 de agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets Verts en 2021. La justicia francesa le impuso una pena suspendida de 18 meses de prisión y ordenó su inscripción en el registro de delincuentes sexuales.
Las acusaciones contra el rapero Sean "Diddy" Combs se multiplicaron desde finales de 2023, cuando comenzaron a presentarse demandas civiles que señalaban presuntos abusos, coerción y explotación sexual. El proceso penal terminó en 2025 con una condena por delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, mientras fue absuelto de otros cargos más graves.
El histórico comediante estadounidense Bill Cosby fue condenado por agresión sexual en 2018. Su caída comenzó cuando numerosas mujeres denunciaron haber sido drogadas y agredidas sexualmente. Sin embargo, en 2021 el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló la condena al considerar que durante el proceso se vulneraron garantías legales.
Tras la muerte del presentador británico de la BBC, Jimmy Savile en 2011, cientos de víctimas relataron abusos que habrían ocurrido durante décadas en hospitales, escuelas y estudios de televisión. Las investigaciones posteriores concluyeron que se trató de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales en la historia del Reino Unido.
Las acusaciones contra el cineasta Woody Allen surgieron en 1992, cuando Mia Farrow señaló que el director habría abusado de Dylan Farrow, entonces menor de edad. Allen negó las acusaciones y nunca fue procesado penalmente por estos hechos que siguen siendo objeto de debate público décadas después.
El actor estadounidense Kevin Spacey fue declarado no culpable en 2023 de los delitos sexuales que enfrentaba en Reino Unido. Las acusaciones aparecieron en 2017, en pleno auge del movimiento #MeToo. Varios hombres denunciaron presuntas conductas sexuales inapropiadas atribuidas al actor. Tras diversos procesos judiciales, fue absuelto de los cargos penales que enfrentaba.
El caso se remonta a 1977, cuando el director Roman Polanski fue acusado por hechos relacionados con una menor de 13 años. Polanski admitió un cargo durante el proceso y abandonó Estados Unidos antes de que concluyera. Décadas después, nuevas denuncias también contribuyeron a reavivar la controversia en torno a su figura.
Dos colaboradoras denunciaron al actor Casey Affleck por presunto acoso durante la producción de la película I'm Still Here en 2010. Ambas reclamaciones fueron resueltas posteriormente mediante acuerdos privados.
En 2017 varias mujeres acusaron al actor Dustin Hoffman de conductas sexuales inapropiadas ocurridas décadas atrás. Los testimonios surgieron durante la ola de denuncias impulsada por el movimiento #MeToo y generaron un amplio debate en Hollywood.
Varias antiguas alumnas de una escuela de interpretación vinculada al actor James Franco denunciaron en 2019 presuntas conductas sexuales inapropiadas y abuso de poder dentro del entorno académico. El caso terminó resolviéndose mediante un acuerdo económico.
Las denuncias contra en tenor Plácido Domingo se hicieron públicas en 2019, cuando varias mujeres relataron comportamientos que consideraron inapropiados durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque la controversia afectó a su actividad profesional, no derivó en cargos penales.
El actor estadounidense Rob Lowe estuvo envuelto en varias controversias públicas a finales de los años ochenta. La polémica más conocida de su carrera estalló en 1988 tras la difusión de un vídeo sexual grabado con dos mujeres, una de ellas menor de edad según la legislación aplicable. Décadas después también afrontó una demanda presentada por una exniñera que terminó resolviéndose fuera de los tribunales.
Michael Jackson. Las primeras acusaciones surgieron en 1993 y generaron una enorme repercusión internacional. Una década después enfrentó un proceso penal por denuncias similares. En 2005 fue absuelto de todos los cargos que se presentaron en su contra.
El cantante español Julio Iglesias fue mencionado en una denuncia presentada por dos antiguas empleadas a raíz de una investigación periodística difundida en 2026. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar el caso, pero posteriormente archivó el procedimiento al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos denunciados. La decisión no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones.
Las acusaciones contra el actor y presentador británico Russell Brand cobraron notoriedad en 2023 tras una investigación periodística en Reino Unido. Varias mujeres lo acusaron de agresiones sexuales presuntamente ocurridas entre los años 2000 y 2009. En 2026 fue declarado culpable de violación y de varios delitos de agresión sexual y condenado a diez años y seis meses de prisión.
Los casos expuestos muestran cómo las denuncias por abuso sexual han impactado durante décadas a figuras de la música, el cine, la televisión y el entretenimiento. Mientras algunos terminaron en condenas judiciales, otros concluyeron con absoluciones, acuerdos o investigaciones sin cargos, recordando la importancia de diferenciar entre acusaciones, procesos y sentencias firmes.