De Hollywood a los tribunales: los casos de abuso más mediáticos del espectáculo

Las denuncias y condenas por abusos sexuales han salpicado el mundo del espectáculo desde hace décadas, aunque arreciaron desde 2017, con las acusaciones contra Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes de Hollywood, un caso que hizo impulsó a nivel global el movimiento 'Me Too' ('Yo también').Un juez de Nueva York condenó a Harvey Weinstein a 15 años de prisión el 23 de septiembre de 2026 por el cargo de agresión sexual en el caso de Miriam Haley.