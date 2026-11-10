Denis llegó a trabajar las tierras de su familia y fue asesinado en Copán

San Antonio, Copán. Un joven de 20 años fue asesinado con arma blanca la mañana de este martes en la comunidad de El Ocotón, municipio de San Antonio, Copán. El crimen causó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, identificada como Denis Ramírez, había llegado al municipio para apoyar a su familia en las labores de siembra y cosecha de maíz.

Sin embargo, sujetos desconocidos lo habrían atacado hasta quitarle la vida. Según la información inicial, el cuerpo presentaba señales de tortura y heridas provocadas con un arma blanca, tipo puñal.