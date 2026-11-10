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Denis llegó a trabajar las tierras de su familia y fue asesinado en Copán

Denis Ramírez, joven de 20 años, murió apuñalado en San Antonio, Copán. La Policía investiga su asesinato

Denis llegó a trabajar las tierras de su familia y fue asesinado en Copán

La víctima fue identificada como Denis Ramírez, de 20 años.

San Antonio, Copán. Un joven de 20 años fue asesinado con arma blanca la mañana de este martes en la comunidad de El Ocotón, municipio de San Antonio, Copán. El crimen causó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, identificada como Denis Ramírez, había llegado al municipio para apoyar a su familia en las labores de siembra y cosecha de maíz.

Sin embargo, sujetos desconocidos lo habrían atacado hasta quitarle la vida. Según la información inicial, el cuerpo presentaba señales de tortura y heridas provocadas con un arma blanca, tipo puñal.

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Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

La muerte del joven Denis ha generado pesar en la comunidad de El Ocotón. Sus familiares lamentaron lo ocurrido y pidieron a las autoridades que investiguen el caso y hagan justicia.

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Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha informado sobre la identidad de los responsables. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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