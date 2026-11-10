Diez años de pequeños avances impulsan la lucha diaria de Camila Rachell y sus padres

San Pedro Sula, Honduras. Cuando Camila Rachell Ayala nació, sus padres, Maribel López y Jesús Ayala, recibieron una noticia que cambió sus vidas: su hija tenía parálisis cerebral infantil (PCI). Junto con el diagnóstico llegaron pronósticos médicos difíciles de asimilar, pero también comenzó un camino de esfuerzo, atención y acompañamiento que hoy, 10 años después, les permite reconocer los avances de la pequeña. Desde sus primeros meses de vida, Camila recibe atención en Teletón, donde ha encontrado un espacio para desarrollar sus habilidades mediante diferentes terapias. Sus padres recuerdan que, cuando llegó por primera vez al centro, tenía poco movimiento y no podía mantenerse sentada. "Primero ella no se sentaba, ahora ya se sienta, ya tiene más movimiento", contó Maribel López a LA PRENSA, al describir algunos de los cambios que ha experimentado su hija durante esta década. La madre asegura que la atención de los terapeutas ha sido fundamental en el proceso y destaca que, desde que comenzaron a asistir, han recibido un trato de calidad. "Aquí en Teletón le han dado una excelente atención. Cada vez que he venido me la han atendido muy bien y el avance ha sido bastante bueno", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Diez años de terapias y pequeños grandes avances

El proceso de rehabilitación de Camila ha incluido terapia ocupacional, de lenguaje y sesiones en piscina, de acuerdo con las necesidades que los especialistas han identificado en cada etapa de su crecimiento.

Jesús Ayala, su padre, recuerda que al principio la niña permanecía acostada y prácticamente no tenía movimiento. Por ello, una de las primeras alternativas de atención fue la terapia en piscina, que contribuyó a trabajar la movilidad de sus extremidades.

Con el paso de los años, los cambios se han hecho visibles. Antes mantenía sus manos cerradas y tenía dificultades para mover los brazos; ahora puede abrir las manos, sujetar objetos y realizar movimientos que anteriormente no conseguía. "Se ve a simple vista un cambio", expresó Jesús, quien ha acompañado a su esposa y a su hija durante las jornadas de rehabilitación. Los avances también se reflejan en su vida cotidiana. Camila actualmente cursa cuarto grado, una etapa de su formación escolar que llena de satisfacción a sus padres. La frecuencia de las terapias también ha cambiado. Durante los primeros años acudían tres o cuatro veces por semana; ahora, debido a su evolución, asisten dos veces al mes. Detrás de cada avance también hay una familia que ha tenido que reorganizar su vida para garantizar la atención de Camila.

Maribel se dedica por completo al cuidado de su hija y participa en las actividades que realizan los terapeutas. Su intención es continuar los ejercicios en casa y reforzar lo que aprende durante cada visita.

"Todo lo que hacemos aquí, yo lo voy a practicar a mi casa también con ella. Allá tengo mi tiempo y mis cosas para hacerle terapia", explicó. Jesús también recuerda los sacrificios que implicaron los primeros años de atención. En aquel momento trabajaba durante la noche y, aun después de terminar su jornada laboral, acompañaba a su familia a las terapias. En ocasiones, el cansancio le pasaba factura. Sin embargo, procuraba estar presente en las sesiones y ayudar con los cuidados de la niña. Actualmente, la familia ha encontrado una manera de organizar sus actividades. Jesús tiene un pequeño negocio de venta de chicharrones, que le permite disponer de tiempo para acompañar a Camila. La pareja también tiene otros dos hijos varones, mientras que Camila es la única niña de su matrimonio. Los padres reconocen que recibir el diagnóstico de parálisis cerebral infantil fue uno de los momentos más difíciles que han enfrentado. Jesús recuerda que en el Seguro Social les comunicaron que Camila posiblemente no podría caminar ni hablar. Sin embargo, decidieron continuar buscando atención y acompañarla en su proceso. "Al principio es bien difícil. A mí se me hizo difícil cuando me dieron el diagnóstico de ella, que tenía parálisis infantil, que no iba a caminar, no iba a hablar", recordó.

Durante estos 10 años, la familia también ha recibido acompañamiento psicológico en Teletón, un apoyo que consideran importante para afrontar las dificultades y continuar con la rehabilitación.

Los padres aseguran que han mantenido la fe y la esperanza, mientras siguen las recomendaciones de los especialistas y participan activamente en las terapias. Otro de los aspectos que Maribel y Jesús destacan es que la atención que recibe Camila en Teletón no representa un costo para ellos. Según explicó la madre, durante los diez años que ha llevado a su hija al centro nunca le han cobrado un lempira por los servicios. Además de las terapias, cuentan con apoyo de transporte desde la terminal de buses hasta las instalaciones del centro. La familia reside en el sector de Dos Caminos, en Villanueva, Cortés, por lo que este servicio facilita sus traslados.

Cada vez que acuden a una cita permanecen entre dos y tres horas en las instalaciones. Para Maribel, estos servicios representan una oportunidad para que otras familias puedan acceder a la atención que necesitan sus hijos, especialmente cuando las responsabilidades de cuidado dificultan que los padres puedan mantener un empleo fuera de casa. Por ello, aprovechó para invitar a la población sampedrana y hondureña a respaldar la Teletón y contribuir a que el centro continúe brindando atención a niños y adultos con discapacidad.