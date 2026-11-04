“Amabilidad, honestidad y amor”: lo que Dionisio encontró en Teletón

San Pedro Sula, Honduras. Hace casi un año, Dionisio Esquivel, de 73 años de edad, llegó a Teletón con una ilusión que todavía lo acompaña: volver a caminar. Lo que comenzó como una búsqueda de ayuda para recuperar parte de su movilidad se convirtió también en una experiencia marcada por la solidaridad, el cariño y la esperanza.
A causa de una complicación de pie diabético, Esquivel perdió una de sus extremidades y necesitó una prótesis para recuperar su independencia. En Teletón encontró el apoyo que buscaba y, sobre todo, un trato humano que hoy recuerda con gratitud.
“Amabilidad, honestidad y amor que le tienen a uno”, expresó al describir lo que ha recibido durante su proceso de rehabilitación.
Su llegada a la institución estuvo acompañada de una meta personal: volver a caminar y recuperar la posibilidad de desenvolverse por sí mismo. Por eso, cuando necesitó una prótesis, no buscó primero otras alternativas. Decidió acudir directamente a Teletón porque, según explicó, confía en la labor de la institución.
“Yo creo en la Teletón. Porque aquí se atiende mucha gente, de escasos recursos, de clase media y de altos recursos. Aquí no hay diferencia”, manifestó.
Para Esquivel, contar con una prótesis representa mucho más que recibir un dispositivo médico. Es una oportunidad para avanzar en su recuperación y acercarse a aquella ilusión con la que llegó por primera vez al centro.
Durante la entrevista con LA PRENSA, también aprovechó para destacar la importancia de que los hondureños respalden esta obra, especialmente porque muchas personas no cuentan con los recursos económicos para costear tratamientos y servicios de rehabilitación en centros privados.
“Si va a lo privado, no hay presupuesto para eso. El llamado es a que apoyen a la Teletón este año para llegar a la meta. Aquí encontré esperanza”, expresó.
Su agradecimiento también alcanzó a quienes hicieron posible la creación de esta institución. Dionisio felicitó al fundador de Teletón, Rafael Ferrari, así como a sus colaboradores y aliados, por mantener un lugar donde las personas pueden encontrar atención sin importar su condición económica.
Con su testimonio, Dionisio recuerda que detrás de cada aporte a Teletón hay historias de personas que buscan una segunda oportunidad. Para él, esa oportunidad tiene un significado muy especial: seguir avanzando, paso a paso, con la esperanza de volver a caminar.