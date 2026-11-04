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“Amabilidad, honestidad y amor”: lo que Dionisio encontró en Teletón

Tras perder una extremidad por complicaciones del pie diabético, Dionisio Esquivel encontró en Teletón una prótesis y el apoyo necesario para volver a caminar

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 09:08 -
  • Laura Amaya
“Amabilidad, honestidad y amor”: lo que Dionisio encontró en Teletón

Dionisio Esquivel es uno de los miles de hondureños que acuden a Teletón en busca de atención y rehabilitación. En las instalaciones de San Pedro Sula se atiende a más de 100,000 personas al año.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Hace casi un año, Dionisio Esquivel, de 73 años de edad, llegó a Teletón con una ilusión que todavía lo acompaña: volver a caminar. Lo que comenzó como una búsqueda de ayuda para recuperar parte de su movilidad se convirtió también en una experiencia marcada por la solidaridad, el cariño y la esperanza.

A causa de una complicación de pie diabético, Esquivel perdió una de sus extremidades y necesitó una prótesis para recuperar su independencia. En Teletón encontró el apoyo que buscaba y, sobre todo, un trato humano que hoy recuerda con gratitud.

“Amabilidad, honestidad y amor que le tienen a uno”, expresó al describir lo que ha recibido durante su proceso de rehabilitación.

Su llegada a la institución estuvo acompañada de una meta personal: volver a caminar y recuperar la posibilidad de desenvolverse por sí mismo. Por eso, cuando necesitó una prótesis, no buscó primero otras alternativas. Decidió acudir directamente a Teletón porque, según explicó, confía en la labor de la institución.

“Yo creo en la Teletón. Porque aquí se atiende mucha gente, de escasos recursos, de clase media y de altos recursos. Aquí no hay diferencia”, manifestó.

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Para Esquivel, contar con una prótesis representa mucho más que recibir un dispositivo médico. Es una oportunidad para avanzar en su recuperación y acercarse a aquella ilusión con la que llegó por primera vez al centro.

La Fundación Teletón brinda atención y apoyo a las personas que acuden en busca de los diferentes servicios de rehabilitación que ofrece en San Pedro Sula.

La Fundación Teletón brinda atención y apoyo a las personas que acuden en busca de los diferentes servicios de rehabilitación que ofrece en San Pedro Sula.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Durante la entrevista con LA PRENSA, también aprovechó para destacar la importancia de que los hondureños respalden esta obra, especialmente porque muchas personas no cuentan con los recursos económicos para costear tratamientos y servicios de rehabilitación en centros privados.

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“Si va a lo privado, no hay presupuesto para eso. El llamado es a que apoyen a la Teletón este año para llegar a la meta. Aquí encontré esperanza”, expresó.

Su agradecimiento también alcanzó a quienes hicieron posible la creación de esta institución. Dionisio felicitó al fundador de Teletón, Rafael Ferrari, así como a sus colaboradores y aliados, por mantener un lugar donde las personas pueden encontrar atención sin importar su condición económica.

Con su testimonio, Dionisio recuerda que detrás de cada aporte a Teletón hay historias de personas que buscan una segunda oportunidad. Para él, esa oportunidad tiene un significado muy especial: seguir avanzando, paso a paso, con la esperanza de volver a caminar.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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