“Amabilidad, honestidad y amor”: lo que Dionisio encontró en Teletón

San Pedro Sula, Honduras. Hace casi un año, Dionisio Esquivel, de 73 años de edad, llegó a Teletón con una ilusión que todavía lo acompaña: volver a caminar. Lo que comenzó como una búsqueda de ayuda para recuperar parte de su movilidad se convirtió también en una experiencia marcada por la solidaridad, el cariño y la esperanza.

A causa de una complicación de pie diabético, Esquivel perdió una de sus extremidades y necesitó una prótesis para recuperar su independencia. En Teletón encontró el apoyo que buscaba y, sobre todo, un trato humano que hoy recuerda con gratitud.

“Amabilidad, honestidad y amor que le tienen a uno”, expresó al describir lo que ha recibido durante su proceso de rehabilitación.

Su llegada a la institución estuvo acompañada de una meta personal: volver a caminar y recuperar la posibilidad de desenvolverse por sí mismo. Por eso, cuando necesitó una prótesis, no buscó primero otras alternativas. Decidió acudir directamente a Teletón porque, según explicó, confía en la labor de la institución.

“Yo creo en la Teletón. Porque aquí se atiende mucha gente, de escasos recursos, de clase media y de altos recursos. Aquí no hay diferencia”, manifestó.