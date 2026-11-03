Escuela Normal rendirá tributo artístico a la memoria de doña Teresita

San Pedro Sula, Cortés. El legado de una mujer que dedicó su vida a investigar y preservar la historia y las tradiciones de Honduras será recordado a través del arte. Estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe del Valle de Sula María Teresa de María y Campos preparan una tarde artística en honor a doña Teresita, como era conocida. La actividad se realizará este miércoles 4 de noviembre, de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. El programa incluirá presentaciones de teatro, pintura, danza y música, con la participación de estudiantes del centro educativo. La iniciativa es organizada por Mónica Rodríguez, docente del área de Educación Artística, en coordinación con el museo, que abrirá sus puertas para recibir a los asistentes. La actividad está dirigida al público en general y busca reunir a la comunidad alrededor de la memoria de una de las figuras vinculadas con la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Raúl Mayorga, director de la escuela, explicó que la propuesta surgió del interés de promover un espacio cultural para reconocer la trayectoria de la mujer cuyo nombre lleva la institución. Además, destacó que el homenaje permitirá transmitir a los jóvenes la importancia de la educación, el arte y la cultura.

“El nombre de nuestra institución ya lleva inmerso el legado de esta gran mujer que, aun no siendo completamente hondureña, nos dio mucho”, expresó Mayorga a Diario LA PRENSA al referirse a la huella que dejó Teresa en el país.

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Una formación ligada al arte y la investigación

María Teresa de María Campos Castelló nació el 25 de mayo de 1945 en Ciudad de México. Su formación académica estuvo vinculada a la Antropología, con especialidad en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también se formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y las artes plásticas. Su interés por conocer las culturas y las formas de vida de las comunidades marcó su trayectoria como investigadora. Antes de establecerse en Honduras realizó trabajos de campo en México y, posteriormente, su acercamiento a las comunidades hondureñas despertó su interés por las tradiciones, los conocimientos populares y las expresiones culturales del país.

Tras conocer al historiador hondureño Rodolfo Pastor Fasquelle, con quien formó una familia, llegó a Honduras inspirada por los mitos y relatos de las comunidades campesinas. En el país desarrolló investigaciones sobre medicina tradicional, el uso de plantas y animales con fines curativos, las prácticas de las mujeres durante el embarazo y el parto.

Sandra Amador, presidenta de la junta directiva del Museo de Antropología e Historia, explicó que Teresa también dedicó parte de su trabajo a estudiar la historia del valle de Sula, la arqueología de la región y sus expresiones culturales. Entre sus temas de investigación figuraron los aerófonos y las tradiciones que forman parte de la identidad de los pueblos.

El museo, una de sus grandes obras

Uno de sus aportes más importantes fue su participación en la creación del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Teresa contribuyó a la recuperación del antiguo edificio de la escuela Francisco Morazán, así como a la organización de sus espacios, el diseño de las salas y la preparación de la museografía. El museo abrió sus puertas en enero de 1994 y ella permaneció al frente de la institución durante casi tres décadas.

Amador recordó que doña Teresita consideraba el museo como su cuarto hijo. Su compromiso era tal que, incluso cuando enfrentaba problemas de salud, continuaba pendiente de las actividades y necesidades del lugar. Además agregó que se caracterizaba por su sencillez y por tratar con el mismo respeto a personas de diferentes condiciones sociales. “Para doña Teresita, el Museo de Antropología e Historia era mucho más que su lugar de trabajo, era su cuarto hijo pues dedicó gran parte de su vida para preservar el patrimonio histórico” continuó. La presidenta de la junta directiva también destacó que su dedicación implicó sacrificios personales. Contó que, en ocasiones, Teresa destinaba recursos que le correspondían para cubrir gastos de funcionamiento del museo, porque consideraba prioritario mantener abierta la institución y conservar su patrimonio. La investigadora falleció el 24 de junio de 2023, a los 78 años, en México, después de viajar para someterse a una cirugía del corazón. Su trayectoria fue reconocida en 2016 con el Premio Ohtli, otorgado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por su labor y aportes fuera de su país de origen.

Un legado que merece permanecer