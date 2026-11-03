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Vaguada dejará lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras este martes

De acuerdo con Copeco, la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional provocará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos

Vaguada dejará lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras este martes

Según los reportes, las regiones del sur, oriente y centro serán las más afectadas.

Tegucigalpa. Las condiciones climáticas en el territorio hondureño experimentarán cambios importantes durante este martes 3 de noviembre de 2026, debido a la influencia directa de una vaguada en superficie que ingresa al país, según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con los reportes, las regiones del sur, oriente y centro registrarán lluvias y chubascos que oscilarán entre débiles y moderados. Las autoridades recomiendan a la población de estas áreas mantenerse alerta ante posibles acumulados de agua en zonas vulnerables.

Asimismo, en el resto del territorio nacional las condiciones presentarán un comportamiento más estable, aunque no se descartan precipitaciones de carácter débil y totalmente aisladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el reporte indica que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá en rangos moderados de 1 a 3 pies de altura. Sin embargo, para el golfo de Fonseca se prevé un comportamiento ligeramente más alterado, con olas que podrían alcanzar entre los 2 y 4 pies, por lo que se pide precaución a los pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas.

Copeco recuerda la importancia de atender los avisos oficiales emitidos a través de los canales correspondientes. De igual forma, exhorta a la ciudadanía a protegerse adecuadamente ante los cambios repentinos del clima y a revisar las condiciones de sus comunidades para evitar sucesos adversos durante esta jornada lluviosa.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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