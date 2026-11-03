La Ceiba opera con una sola ambulancia del 911 por falta de personal

La Ceiba, Honduras. Las Unidades Médicas de Emergencia (UME) del Sistema Nacional de Emergencias 911, encargadas de brindar atención prehospitalaria y traslado gratuito de pacientes las 24 horas del día, enfrentan severas limitantes operativas en la ciudad de La Ceiba y el resto del departamento de Atlántida debido a la escasez de personal.

Actualmente, las dependencias han tenido que reducir sus operaciones a un solo turno operativo de los tres requeridos habitualmente. Esta situación responde a la falta de contrataciones de nuevo personal, sumado a que varios empleados se encuentran gozando de vacaciones acumuladas y días compensatorios pendientes.

En la ciudad de La Ceiba, se requiere la contratación de al menos seis personas para restablecer los horarios habituales. Florentino Martínez, coordinador de la UME en La Ceiba, detalló las dificultades del esquema de trabajo actual.

"Ocupamos personal para ampliar los otros turnos; ahorita solo estamos trabajando con una guardia dos días seguidos y luego se descansa el tercer día. Esperamos que para mediados de diciembre se esté trabajando de forma normal y que en enero se contrate el personal necesario", manifestó Martínez.