La Ceiba opera con una sola ambulancia del 911 por falta de personal

La Ceiba, Honduras. Las Unidades Médicas de Emergencia (UME) del Sistema Nacional de Emergencias 911, encargadas de brindar atención prehospitalaria y traslado gratuito de pacientes las 24 horas del día, enfrentan severas limitantes operativas en la ciudad de La Ceiba y el resto del departamento de Atlántida debido a la escasez de personal.
Actualmente, las dependencias han tenido que reducir sus operaciones a un solo turno operativo de los tres requeridos habitualmente. Esta situación responde a la falta de contrataciones de nuevo personal, sumado a que varios empleados se encuentran gozando de vacaciones acumuladas y días compensatorios pendientes.
En la ciudad de La Ceiba, se requiere la contratación de al menos seis personas para restablecer los horarios habituales. Florentino Martínez, coordinador de la UME en La Ceiba, detalló las dificultades del esquema de trabajo actual.
"Ocupamos personal para ampliar los otros turnos; ahorita solo estamos trabajando con una guardia dos días seguidos y luego se descansa el tercer día. Esperamos que para mediados de diciembre se esté trabajando de forma normal y que en enero se contrate el personal necesario", manifestó Martínez.
Piden paciencia a la ciudadanía
Actualmente, en La Ceiba solo una ambulancia se encuentra prestando servicio durante ese único turno activo, de dos que se tienen. Frente al déficit, las autoridades de la UME solicitaron la comprensión de la ciudadanía mientras se resuelve la situación laboral del equipo.
Josué Cruz, representante de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó la necesidad de regularizar la carga laboral del personal.
"Se deben muchos días compensatorios a los compañeros y existen directrices institucionalizadas que deben cumplirse para iniciar el próximo año sin saldos pendientes. Por ahora, solo hay un equipo trabajando en un solo turno", aseguró Cruz.
Panorámica en el resto del departamento
Las limitaciones no son exclusivas de La Ceiba. En el municipio de Jutiapa, la situación es crítica, ya que la única ambulancia asignada a la zona se encuentra fuera de servicio por reparaciones mecánicas; se prevé que esté operativa en aproximadamente dos semanas. Por su parte, el municipio de Tela afronta sus propios contratiempos por la falta de un conductor capacitado para la unidad médica.
Se espera que las autoridades del Sistema 911 y de la Secretaría de Gestión de Riesgos concreten los procesos de contratación a inicios del próximo año para reactivar las atenciones integrales las 24 horas.
La Unidad Médica de Emergencias tienen nueve años de operar y el personal ha realizado más de 30 mil atenciones prehospitalarias.