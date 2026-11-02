Champions League: partidos, horarios y dónde ver cuarta jornada martes 3 y miércoles 4 noviembre

Barcelona, España.

La UEFA Champions League vuelve cargada de emociones y partidos vibrantes con la disputa de la cuarta jornada de la fase liga en la que podría empezar a definirse el panorama de los equipos que pelean por acceder de manera directa a los octavos de final del torneo de clubes más importante del Viejo Continente. La clasificación comienza a tomar forma y permite identificar a los equipos que buscan asegurar un billete directo a los octavos de final, a los que pelean por los puestos de repechaje y a los que necesitan reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones. Cinco equipos llegan a esta jornada con paso perfecto y buscarán mantener su racha de victorias para consolidarse entre los primeros lugares. Mientras tanto, otros clubes intentarán ingresar al Top 8, que garantiza el acceso directo a la siguiente ronda, y algunos necesitan sumar puntos para no comprometer sus opciones de continuar en el torneo.

La cuarta fecha también presenta enfrentamientos de alto nivel que concentrarán la atención de los aficionados. Entre ellos destaca la visita del Aston Villa al FC Barcelona, así como el atractivo duelo entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich. Otros de los partidos a destacar será el que protagonizarán Villarreal y París Saint Germain, vigente campeón de la Champions League. Manchester United vs Roma también llamarán la atención de muchos hinchas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La actividad continuará el miércoles con la visita del Real Madrid al AEK Atenas, equipo en el que milita el hondureño Kervin Arriaga. Los merengues están invictos y van por el liderato de la tabla de posiciones.

Los partidos podrán verse en vivo en territorio hondureño a través de las señales de ESPN y vía streaming por Disney Plus.

Así marcha la tabla de posiciones de la Champions League

La clasificación refleja un comienzo destacado de cinco equipos que han conseguido ganar sus tres primeros compromisos: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis. Todos suman nueve puntos, aunque el conjunto francés ocupa el primer lugar gracias a su diferencia de gol de +9, la misma que registra Aston Villa, mientras que Liverpool y Real Madrid tienen +5 y el Betis, +3.

Ready to go again 👊#UCL https://t.co/oYlqfYePom — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2026

Detrás aparecen Stuttgart y Arsenal, con siete unidades cada uno. Barcelona, Como, Manchester City, Brujas, Sporting de Portugal y Borussia Dortmund completan el grupo de clubes que acumulan seis puntos y se mantienen cerca de los puestos de clasificación directa. Uno de los datos llamativos es la situación del Bayern Múnich, que marcha en la casilla 14 con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Atlético de Madrid y Roma, por su parte, tienen cuatro unidades, mientras que equipos como Manchester United, Inter de Milán, Napoli y Villarreal apenas suman tres. En la parte baja, Porto, Lille y Slovan Bratislava todavía no han conseguido puntos. La situación es especialmente complicada para el conjunto eslovaco, que registra una diferencia de gol de -12. El formato de la competición establece que los ocho primeros equipos de la fase liga avanzarán directamente a los octavos de final. Los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 disputarán los play-offs para buscar un lugar en esa instancia, mientras que los equipos que terminen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

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