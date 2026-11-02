Trasciende rotación del jefe de la Daet en San Pedro Sula tras caso de droga en vivienda

San Pedro Sula, Honduras. Trasciende el cambio del cargo del comisario José Gerardo Rosa Cárcamo, jefe de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en San Pedro Sula, luego del caso relacionado con el hallazgo de drogas en una vivienda asignada a esa unidad policial. Dos fuentes confirmaron a DIARIO LA PRENSA que el comisario Rosa Cárcamo sería removido de su puesto en las próximas horas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades policiales y la Secretaría de Seguridad no se han pronunciado oficialmente sobre esta decisión. La rotación del funcionario se produce en medio de las investigaciones por el hallazgo de supuesta cocaína, marihuana y crack en una vivienda de la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula, inmueble administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y asignado a la Daet.

El 19 de octubre, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) ejecutaron un allanamiento en el inmueble, donde encontró diferentes sustancias ilícitas, municiones, cargadores para armas e indumentaria militar y policial. Una de las principales hipótesis del Ministerio Público es que los agentes presuntamente mantenían las sustancias en la vivienda para implantar evidencias a personas detenidas y atribuirles delitos que no habían cometido. Según las investigaciones, la droga habría sido decomisada anteriormente a integrantes de la banda Los Cabezones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por este caso, la Fiscalía presentó requerimiento contra tres agentes de la Daet, identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado. A Rodríguez Fuentes también se le atribuyó la tenencia de municiones de uso prohibido. El proceso judicial tuvo un giro el 28 de octubre, cuando un juez dictó sobreseimiento definitivo a favor de los tres funcionarios policiales, al considerar que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía no eran suficientes ni contundentes para establecer su responsabilidad penal. El Ministerio Público anunció que apelaría la resolución.

Rotación de mandos de la Policía Nacional