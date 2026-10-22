Revelan cómo operaban los policías de la Daet con droga incautada en San Pedro Sula

En ese reporte, los policías señalaron al comerciante como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS) y aseguraron que le decomisaron un fusil AR-15 con su cargador y 30 proyectiles, además de una pistola con municiones. También reportaron droga presuntamente lista para la venta y distribución, una computadora, un procesador para drogas, una balanza y una mochila.