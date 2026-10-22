Boda secreta en el fútbol: famoso técnico se casa con actriz tras ocultar relación durante años

El rendimiento del germano-estadounidense no pasa inadvertido en el fútbol internacional. Según Daily Mail, Hürzeler figura como uno de los principales candidatos para reemplazar a Michael Carrick en el Manchester United, club que atraviesa su peor arranque de temporada desde 1986-87 con apenas siete puntos. Antes de esa vinculación, tanto el Tottenham Hotspur como el Bayer Leverkusen ya habían sondeado su situación durante el verano. Su continuidad en Brighton, no obstante, parece asegurada a mediano plazo: en mayo renovó contrato hasta el 30 de junio de 2029.