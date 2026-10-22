Boda secreta en el fútbol: famoso técnico se casa con actriz tras ocultar relación durante años

El fútbol inglés se sacude con una noticia que causa revuelo y que no tiene que ver nada con los terrenos de juego. ¡La boda secreta de un entrenador de la Premier League con una linda actriz!
Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton & Hove Albion y uno de los técnicos más jóvenes de la Premier League, se ha casado en secreto y ha salido a la luz quién es su pareja.
Fabian Hürzeler contrajo matrimonio en secreto con la actriz alemana Anna Karolin Berger después de mantener su relación sentimental en secreto durante varios años.
El diario alemán 'Bild' informa que el famoso técnico de 33 años y la conocida actriz de 34 años habían mantenido oculta su relación durante años y la hicieron pública en verano.
La noticia ha salido a la luz gracias a un detalle que no pasó inadvertido durante uno de los últimos partidos de su equipo, una alianza en su mano izquierda.
El anillo en el dedo anular izquierdo que se detectó durante la goleada 5-0 del Brighton & Hove sobre el Crystal Palace por la Premier League fue el disparador de una noticia que causa furor en el fútbol europeo.
Según ha publicado el diario alemán Bild, la pareja aprovechó el reciente parón de selecciones de octubre para celebrar su boda en la intimidad. El compromiso se celebró “en secreto” durante el receso internacional de tres semanas, lejos de las cámaras y sin comunicado público.
El enlace se habría desarrollado lejos de la atención mediática, con la presencia de personas cercanas a ambos y sin una gran celebración pública.
Ni el entrenador ni la actriz habían anunciado oficialmente el matrimonio en sus redes sociales, una discreción que encaja con la forma en la que han gestionado su vida privada durante todo este tiempo.
Aunque durante un tiempo evitaron exponer su romance, en los últimos años comenzaron a dejarse ver juntos en diferentes acontecimientos y a compartir algunas imágenes en sus perfiles sociales, pero siempre desde un segundo plano.
Uno de los momentos que contribuyó a hacer más visible su relación fueron unas vacaciones en la isla de Mauricio, donde ambos publicaron fotografías que permitieron confirmar su vínculo.
La pareja también han coincidido en grandes acontecimientos deportivos, como el Mundial de 2026 y el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
La distancia ha sido uno de los condicionantes de su historia. Mientras Fabian Hürzeler dirige al Brighton en Inglaterra, Anna Karolin Berger desarrolla su carrera profesional en Alemania.
La actriz forma parte del reparto de Sturm der Liebe, una popular serie alemana en la que interpreta a Larissa Mahnke, una diseñadora de joyas. Pese a sus respectivas agendas, ella también ha acudido al estadio para seguir algunos encuentros del equipo inglés.
Pese a sus respectivas agendas, ella también ha acudido al estadio para seguir algunos encuentros del equipo inglés.
Anna Karolin Berger compartió en agosto una foto desde el Amex Stadium de Brighton durante la goleada 4-0 sobre el Aston Villa en la primera fecha de la Premier League. “No te preocupes, soy arquera”, escribió en el pie de la imagen, en un juego de palabras futbolístico.
El casamiento coincide además con el mejor momento deportivo de Hürzeler en el fútbol inglés. Brighton acumula cinco victorias, un empate y una sola derrota en la Premier League, con una diferencia de goles de 23-5 que lo ubica tercero en la tabla, sólo detrás del Manchester City y el Arsenal. Entre esos resultados destaca el contundente 3-0 sobre los Gunners como local.
Con 33 años, el técnico nacido en Houston, Estados Unidos, y criado en Múnich ya había hecho historia al convertirse en el entrenador titular más joven de la Premier League cuando asumió el cargo. Antes, había logrado el ascenso del St. Pauli a la Bundesliga.
El rendimiento del germano-estadounidense no pasa inadvertido en el fútbol internacional. Según Daily Mail, Hürzeler figura como uno de los principales candidatos para reemplazar a Michael Carrick en el Manchester United, club que atraviesa su peor arranque de temporada desde 1986-87 con apenas siete puntos. Antes de esa vinculación, tanto el Tottenham Hotspur como el Bayer Leverkusen ya habían sondeado su situación durante el verano. Su continuidad en Brighton, no obstante, parece asegurada a mediano plazo: en mayo renovó contrato hasta el 30 de junio de 2029.
Anna Karolin Berger es muy activa en las redes sociales. En Instagram acumula más de 15 mil de seguidores