El delantero español es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro y ya prepara todo en caso de ganarlo.
Lamine Yamal quiere llevarse a los suyos a una de las noches más importantes de su carrera. El crack del Barça habría contratado un avión privado para viajar con su círculo cercano a la gala del Balón de Oro.
Lamine no quiere celebrar solo si hace historia. El '10' azulgrana quiere tener a su familia y amigos a su lado en una noche que podría marcar su carrera.
De la Masía a la cima del fútbol mundial. Lamine Yamal se prepara para otra gran cita con el Balón de Oro y quiere vivirla rodeado de sus personas de confianza.
Su familia, su mayor premio. Mientras sueña con conquistar el Balón de Oro, Lamine Yamal quiere compartir la experiencia con quienes siempre han estado a su lado.
Lamine Yamal va por la gloria y no se olvida de los suyos. El joven futbolista quiere llevar a su círculo más cercano a Londres para vivir juntos una noche inolvidable.
El '10' del Barça quiere conquistar el trono del fútbol. Lamine Yamal vuelve a estar entre los grandes protagonistas de la gala y espera disfrutar de la experiencia con su gente.
Un vuelo privado, un sueño gigante y los suyos a su lado. Así se prepara Lamine Yamal para una de las noches más especiales de su trayectoria deportiva.
Lamine Yamal quiere que su gente también sea protagonista. El talento del Barcelona busca vivir la gala del Balón de Oro acompañado por quienes han formado parte de su camino.
¿Será la noche de Lamine Yamal? El futbolista azulgrana vuelve a soñar con el máximo reconocimiento individual y quiere tener a su círculo íntimo cerca en Londres.
El éxito sabe mejor cuando se comparte. Lamine Yamal quiere que su familia y amigos estén presentes en una gala que podría convertirse en otro capítulo histórico de su carrera.
Lamine prepara una expedición muy especial. Según la información de la Cadena COPE, el joven delantero habría organizado un viaje privado para compartir la gala con sus seres queridos.
Con solo 19 años, Lamine ya sueña en grande. El fenómeno del Barça vuelve a la escena del Balón de Oro con la ilusión de conquistar nuevos reconocimientos y celebrar junto a los suyos.