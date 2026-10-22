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Balón de Oro 2026: la impactante decisión de Yamal a 4 días de la entrega

Todas las miradas estarán sobre Lamine Yamal en Londres. Entre los favoritos al Balón de Oro y candidato al Trofeo Kopa, el crack del Barça quiere vivir esta gran cita con su círculo más cercano.

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El delantero español es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro y ya prepara todo en caso de ganarlo.

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Lamine Yamal quiere llevarse a los suyos a una de las noches más importantes de su carrera. El crack del Barça habría contratado un avión privado para viajar con su círculo cercano a la gala del Balón de Oro.
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Lamine no quiere celebrar solo si hace historia. El '10' azulgrana quiere tener a su familia y amigos a su lado en una noche que podría marcar su carrera.
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De la Masía a la cima del fútbol mundial. Lamine Yamal se prepara para otra gran cita con el Balón de Oro y quiere vivirla rodeado de sus personas de confianza.
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Su familia, su mayor premio. Mientras sueña con conquistar el Balón de Oro, Lamine Yamal quiere compartir la experiencia con quienes siempre han estado a su lado.
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Lamine Yamal va por la gloria y no se olvida de los suyos. El joven futbolista quiere llevar a su círculo más cercano a Londres para vivir juntos una noche inolvidable.
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El '10' del Barça quiere conquistar el trono del fútbol. Lamine Yamal vuelve a estar entre los grandes protagonistas de la gala y espera disfrutar de la experiencia con su gente.
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Un vuelo privado, un sueño gigante y los suyos a su lado. Así se prepara Lamine Yamal para una de las noches más especiales de su trayectoria deportiva.
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Lamine Yamal quiere que su gente también sea protagonista. El talento del Barcelona busca vivir la gala del Balón de Oro acompañado por quienes han formado parte de su camino.
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¿Será la noche de Lamine Yamal? El futbolista azulgrana vuelve a soñar con el máximo reconocimiento individual y quiere tener a su círculo íntimo cerca en Londres.
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El éxito sabe mejor cuando se comparte. Lamine Yamal quiere que su familia y amigos estén presentes en una gala que podría convertirse en otro capítulo histórico de su carrera.
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Lamine prepara una expedición muy especial. Según la información de la Cadena COPE, el joven delantero habría organizado un viaje privado para compartir la gala con sus seres queridos.
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Con solo 19 años, Lamine ya sueña en grande. El fenómeno del Barça vuelve a la escena del Balón de Oro con la ilusión de conquistar nuevos reconocimientos y celebrar junto a los suyos.
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