"Se estaba bañando": así ocurrió el ataque contra la doctora tiktoker Cristina Ramos

La doctora Cristina Ramos Argüello fue asesinada cuando se encontraba en la ducha de su departamento en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, Veracruz, México.
La médica, de aproximadamente 33 años, se preparaba para acudir a su jornada laboral cuando el presunto agresor habría ingresado al inmueble y la atacó con un arma blanca.
Cristina trabajaba en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y también en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Su asesinato generó indignación entre habitantes de la región y miembros de la comunidad médica.
La agresión habría ocurrido dentro del baño del departamento, donde la doctora fue encontrada sin vida. Junto a su cuerpo estaba la ropa que había preparado para vestirse antes de salir a trabajar.
El principal sospechoso fue identificado como Lenin Salvador, de 21 años, señalado en reportes locales como expareja sentimental de la médica. Hasta la información disponible, el joven permanecía prófugo.
De acuerdo con reconstrucciones difundidas por medios locales, el sospechoso habría ingresado a la vivienda utilizando una llave maestra. Posteriormente, presuntamente atacó a Cristina con un cuchillo mientras ella se encontraba en el baño.
Algunos reportes periodísticos mencionan que la doctora habría sufrido alrededor de 13 heridas en el pecho y los costados, además de una lesión en el cuello. Sin embargo, las circunstancias precisas y la cantidad de lesiones deben establecerse mediante las diligencias oficiales.
Las versiones difundidas también señalan que Cristina habría intentado defenderse durante el ataque.
El presunto agresor habría sufrido heridas en las manos o los brazos, aunque estos detalles deberán ser confirmados por las autoridades investigadoras.
La ausencia de la médica en su centro de trabajo encendió las alertas entre sus compañeros, quienes advirtieron que no se había presentado a sus labores y trataron de comunicarse con ella.
Ante la falta de respuesta, sus compañeros dieron aviso a los familiares de Cristina. Posteriormente, sus allegados acudieron al departamento y encontraron el cuerpo sin vida de la doctora.
El hallazgo motivó la intervención de las autoridades, que iniciaron las diligencias periciales para documentar la escena y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.
El caso es investigado como feminicidio, mientras las autoridades buscan reunir elementos que permitan esclarecer la agresión e identificar las responsabilidades penales correspondientes.
Uno de los aspectos que forma parte de las versiones difundidas sobre el caso son los presuntos antecedentes de acoso que habría enfrentado la médica, incluso después de terminar su relación sentimental con el principal sospechoso.
Según testimonios de personas cercanas a Cristina, la doctora habría manifestado preocupación por comportamientos insistentes que presuntamente continuaron después de la ruptura.
Entre los señalamientos divulgados figuran supuestos mensajes reiterados y visitas al domicilio de la médica. También se ha reportado que Cristina consideraba mudarse para evitar nuevos contactos, aunque estos antecedentes deben ser esclarecidos dentro de la investigación.
El viernes 16 de octubre, un día después del crimen, las autoridades realizaron un cateo en una vivienda situada en la calle Bellavista, en la colonia Centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.
Durante esa intervención, según los reportes disponibles, los investigadores habrían localizado un cuchillo, una gorra con aparentes manchas de sangre y una llave que presuntamente pudo utilizarse para acceder al departamento de la doctora.
La relevancia de estos objetos deberá determinarse mediante los peritajes correspondientes. La información disponible no establece de manera concluyente si alguno de ellos fue utilizado durante el ataque.
Otra línea de las reconstrucciones periodísticas señala que el sospechoso habría acudido después de la agresión a una clínica de la avenida Zaragoza para recibir atención por heridas cortantes.
Según esa versión, el joven habría llegado al establecimiento en un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte y posteriormente pidió a una de sus hermanas que fuera por él.
También han circulado versiones sobre una posible huida con ayuda de familiares.
Sin embargo, esos señalamientos todavía requieren confirmación oficial y no permiten establecer con certeza cómo abandonó el lugar.
Hasta el momento, el paradero de Lenin Salvador se reporta como desconocido. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el feminicidio de Cristina Ramos Argüello y reunir las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades legales.
La investigación busca reconstruir lo ocurrido dentro del departamento, verificar los antecedentes de presunto acoso y establecer la posible relación del sospechoso con el crimen, sin que los señalamientos difundidos sustituyan las conclusiones oficiales.
La doctora Cristina Ramos Argüello fue encontrada sin vida en el baño de su departamento en Coatzacoalcos, Veracruz, donde las autoridades investigan el crimen como feminicidio.